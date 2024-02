La empresaria Alejandra Baigorria ha expresado su decepción, pero no sorpresa, ante el reciente comportamiento errático del cumbiambero Christian Domínguez. El cantante se encuentra en el ojo de la tormenta por su participación en el destape del romance clandestino entre Pamela Franco y Christian Cueva.

En una entrevista con ‘América Espectáculos’, Baigorria señaló que nunca confió en el supuesto “cambio” de Christian Domínguez, pues fue testigo de los problemas que enfrentaba con Vania Bludau, una de sus antiguas mejores amigas.

“Yo vengo de esa historia desde que estaba con Vania. O sea, desde entonces le conozco todas sus cosas. Siempre he tenido un tema con él porque no me parece cómo se comporta, independientemente del comportamiento de Pamela (Franco), que tampoco es adecuado”, afirmó la empresaria.

Por otro lado, la exchica reality criticó duramente la actuación de Domínguez al intentar “salvar” su reputación hundiendo la de Pamela Franco, madre de su última hija. Recordemos que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló que fue el cumbiambero quien delató a su expareja sin el menor remordimiento.

“Me parece que esto llegó a un límite. Si ya hiciste una fregada, querer taparlo manchando el nombre de la mamá de tu hija ya es … complicado, es otro nivel”, expresó Baigorria.

Para la prometida de Said Palao, este comportamiento evidencia hasta dónde puede llegar el ser humano para salvarse, impactando no solo a las personas involucradas, sino también a sus hijos. “Si ella no está bien, la hija tampoco. Estoy impactada hasta dónde puede llegar el ser humano para salvarse”, concluyó Baigorria, dejando en claro su desaprobación ante las acciones de Christian Domínguez.





Alejandra Baigorria arremete contra América Hoy sobre participación de Christian Domínguez en ‘Caza Infieles’

La reconocida ‘Rubia de Gamarra’ ha manifestado su desaprobación ante la manera en que el programa ‘América Hoy’ abordó el tema de la infidelidad al invitar a Christian Domínguez a participar en una secuencia para “cazar” infieles junto a Edson Dávila. Según sus declaraciones, el magazine televisivo debería haber condenado las acciones del cumbiambero en lugar de premiarlo con más tiempo en pantalla.

En sus palabras, expresó su preocupación por la normalización de la infidelidad en las nuevas generaciones, resaltando el riesgo de trivializar un tema tan delicado: “Creo que para las nuevas generaciones se está normalizando el tema de la infidelidad. ‘Ah bueno, ahora salgo a hacer entrevistas de infieles en la calle’ (Imitando a Christian). Eso me chocó durísimo”, afirmó ‘La Rubia de Gamarra’. Asimismo, hizo hincapié en el impacto negativo que este tipo de contenido puede tener en las familias involucradas, como las de las dos Pamelas y de Christian, afectando a un gran número de personas.

Además, Alejandra Baigorria cuestionó la decisión de Christian Domínguez de participar en este tipo de secuencias, sugiriendo que si realmente está llevando a cabo terapia, no parece estar siendo efectiva. “Si está llevando terapia, entonces no está funcionando mucho”, sostuvo, refiriéndose al comportamiento del cumbiambero en el programa.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO