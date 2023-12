Pese a que aseguró que no planea retomar su relación con ‘Topito’ luego que el comediante fuera ‘ampayado’ siéndole infiel, Dayanita fue captada ingresando a su casa en compañía de su expareja.

El último sábado 2 de diciembre, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ grabaron a la actriz cómica subiendo al carro del cómico y luego ambos ingresan al departamento de ella ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, situación que ha despertado rumores de una posible reconciliación.

Mientras tanto, una mujer identificada como Fabiola Mora puso en evidencia a ‘Topito’ y contó que desde el último 24 de noviembre mantuvo conversaciones con contenido de alto voltaje con el cómico.

“Topito me llegó a mandar fotos íntimas, que sale en bóxer. El me dijo que estaba solo, que no estaba con Dayanita, yo le pregunté muchas veces”, contó la mujer.

Asimismo, la joven mostró conversaciones ‘hot’ donde Topito le pide fotos íntimas. “Quiero verte ¿puedes complacerme o no? O te hago una videollamada y me muestras. (…) Cuando puedas me mandas fotitos más sexys”, se lee en los chats.





(Foto: ATV)





