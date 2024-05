Con la frente en alto. La cantante Flavia Laos fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’, tras no convencer a los jurados con la preparación de un plato de origen chino.

En esta última noche de eliminación estaban sentenciados Lita Pezo, Mathías Brivio, Juan Carlos Rey de Castro y Flavia Laos, quienes debieron preparar dos platos chinos, bastante complicados.

En esta gala se contó con la presencia de la chef Patricia Chong, especialista en comida china que llegó al reality en reemplazo de Javier Masías.

Los participantes tuvieron como un primer reto preparar jacao, un bocadillo chino bastante trabajoso, pero que Flavia pudo terminar con mucho tiempo de anticipación.

Pese a ello, el ganador de este beneficio fue Juan Carlos Rey de Castro, quien evitó armar un crucigrama cuando comenzó la segunda preparación.

Finalmente, fue un chancho cruyoc con arroz blanco el plato que terminó por eliminarla, al no convencer al jurado con su preparación.

Pese al adiós, Flavia se despidió con aprecio de sus compañeros y aseguró que el reality le cambió la vida.

“Me voy, pero me voy con una sonrisa, porque realmente siento he aprendido mucho aquí. He aprendido de cada uno de mis compañeros, así hayan sido un poco duros o muy duros conmigo, el gran chef me cambio la vida”, dijo.





Nueva temporada

La nueva temporada de El Gran Chef Famosos está a punto de comenzar y, poco a poco, ya se van revelando nuevos detalles como los seis nuevos rostros que prometen darlo todo.

En un avance difundido por medio de las redes sociales, el programa culinario más visto de la televisión peruana anunció los nombres de la mitad de sus nuevos participantes para su octava edición.

“Entre los primeros confirmados se encuentra Yaco Eskenazi, quien sorprendió a todos al aparecer en el promocional del programa. También se sumará a la competencia la reconocida modelo Ivanna Yturbe, prometiendo agregar un toque de elegancia y estilo a cada plato”, avisa el presentador.

“El mundo de la música estará representado por el cantante Jhonatan Rojas, mientras que la actriz Karina Borrero se adentrará en el mundo culinario con su talento y dedicación”, agrega.

“Otro participante que promete darlo todo en la cocina es José Miguel Argüelles, quien se une al elenco con entusiasmo y determinación. Por último, la lista de participantes confirmados se completa con la presencia de Brenda Carvalho, quien aportará su carisma y energía al programa”, finalizó José Peláez.

