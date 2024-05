Su vida corre peligro. La empresaria de 32 años de edad que fue secuestrada por falsos policías en Los Olivos le envío un audio a su familia pidiendo que paguen 2 millones de dólares para que la liberen.

Jackeline Janina Salazar Flores, dueña del gimnasio Soulfit, fue forzada a ingresar a una movilidad cuando se encontraba en la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola el pasado 13 de mayo. Desde ese día su familia no duerme en paz y ahora la joven alertó de una amenaza por parte de los secuestradores.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escucha decir entre llantos.

Audio de empresaria secuestrada en Los Olivos.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”, dice la empresaria visiblemente nerviosa.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, añade Salazar.

La joven lleva siete días retenida contra su voluntad. La también instructora trabajaba como líder de su gimnasio ubicado en el segundo piso de una vivienda, en la cuadra uno del jirón Pedro Paulet, en La Pascana, Comas.

Jackeline Janina Salazar Flores lleva secuestrada siete días

Los criminales usaron chalecos de la PNP.

Los hampones tenían en la mira a Salazar Flores, una próspera empresaria del rubro de gimnasios, hija de un empresario del rubro de grifos y otros negocios en la zona Lima Norte.

La familia señaló al medio que solo horas después de que Jackeline fuera secuestrada, los delincuentes se contactaron para informar que estaban con vida y pidieron un millonario rescate, el cual se mantiene en reserva.

Los vecinos acusan a un motociclista que, al menos en los últimos diez días, se paraba largo rato afuera del gimnasio para vigilar.

