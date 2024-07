Luciana Fuster parece no estar pasando por un buen momento tras su ruptura con Patricio Parodi. La Miss Grand International 2023 habría enviado un contundente mensaje a su exnovio, después de que él disfrutara de su soltería en una reciente fiesta con amigos, donde casualmente también se encontraba Flavia Laos .

Como se recuerda, la modelo peruana regresó al país tras su gira por Venezuela como parte de su reinado como Miss Grand Internacional y no perdió la oportunidad de ir al concierto de la cantante Corina Smith, quien se presentó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Ante ello, la Miss Grand 2023 compartió en sus historias de Instagram su presencia en el concierto de la cantante venezolana el sábado 13 de julio. Durante el evento, Fuster habría utilizado algunas canciones que sus seguidores consideran que fueron indirectas para Parodi, quien fue visto disfrutando de su soltería en una reciente fiesta junto a varios de sus amigos.

Durante el concierto, Luciana Fuster, acompañada del periodista Renzo Winder, cantó a todo pulmón varias canciones de Corina. Sin embargo, una de ellas llamó especialmente la atención: “Anoche, yo te vi también con yo, no sé quién, verte tan feliz, me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos”. Estas frases sugirieron una clara alusión a su reciente ruptura con el ‘Pato’.

Incluso, Luciana también tuvo un encuentro con la cantante durante el evento, en el cual la artista comentó: “Tristes, pero siempre mamis”. Esto incrementó las especulaciones sobre si Luciana estaba mostrando su dolor tras ver a su exnovio regresar a la vida de soltero, especialmente después de ser visto en fiestas donde habría estado Flavia Laos.

