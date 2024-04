El viaje de Christian Domínguez y Karla Tarazona a Huaral continúa desatando reacciones en el ambiente artístico y Kurt Villavicencio no desaprovechó la oportunidad de alimentar los rumores de una posible reconciliación entre ambos personajes.

En la reciente edición de su programa ‘Todo se filtra’, el popular ‘Metiche’ considera que el líder de La Gran Orquesta Internacional y la locutora de radio estarían preparando todo para retomar su relación amorosa.

“Christian tiene una forma de pintarte pajaritos, te engatusa, eso sí tiene buen cuerpo. Yo vi a Karla emocionada como una adolescente . (...) Con eso te está dando a entender que puede pasar más adelante, están preparando el terreno, de repente van a estar juntos”, sostuvo el conductor de espectáculos.

Por otro lado, Kurt Villavicencio le volvió a advertir a Karla Tarazona que está seguro que Christian Domínguez no ha cambiado desde que le fue infiel a Pamela Franco, por lo que le aconsejó a su examiga no apresurarse en tener un ‘remember’ con el padre de su hijo.

“Yo no creo en los cambios de Christian de la noche a la mañana no cambias, tendría que demostrar en el tiempo que es un hombre fiel y si no lo va poder hacer que siga buscando good time”, indicó.





Kurt Villavicencio y su enemistad con Karla

Kurt Villavicencio volvió a pronunciarse sobre su relación con Karla Tarazona, luego que esta se molestara por hablar de ella tras volver a ser vinculada con Christian Domínguez. El conductor de ‘Todo se filtra’ espera retomar su amistad.

El popular ‘Metiche’ reconoce que Tarazona está molesta con él y por eso no se ha comunicado con ella, pero espera tener un acercamiento en su onomástico.

“No me gustaría perder la amistad de Karla, la quiero mucho, la extraño, teníamos mucha complicidad y sí entiendo que esté disgustada, ya le pedí disculpas en ‘Magaly TV’ por decir que facturó con Soho con el tema de la Chabelita, eso fue un exceso de mi parte”, dijo a Trome.





