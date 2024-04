Tal como se había anunciado, el programa ‘Todo se filtra’ mostró imágenes exclusivas del archivo de Panamericana Televisión de la icónica entrevista que Pamela Vértiz le hizo a Alex Brocca en 1999, poco después que Ernesto Pimentel confesara públicamente su orientación sexual y que era portador del VIH.

En aquella entrevista, el actor y bailarín contó detalles íntimos de su tormentosa relación con el creador de la ‘Chola Chabuca’. Además, detalló cómo se enteró que era seropositivo debido a una infección estomacal que no se curaba.

“Entré donde estaba el médico y me dijo: ‘esto que te voy a decir es muy difícil’. Me acuerdo que empecé a llorar y me dijo ‘estate tranquilo, tu prueba ha salido positivo’. Yo sentía que el mundo se me venía abajo, para mi era bastante difícil, no podía creerlo porque si yo había tenido una pareja anterior ¿cómo era que había sucedido esto? Yo decía ‘¿en qué instante me descuidé?’”, contaba en aquella época Brocca entre lágrimas.









¿CÓMO REACCIONÓ ERNESTO PIMENTEL?

Según contó Álex Brocca, luego de contarle a su madre de su enfermedad, le comunicó a Ernesto Pimentel que debía hacerse el examen de Elisa para descartar el Sida. Como era de esperarse, también salió positivo, pero ninguno sabía cómo terminaron contagiándose.

“En ese momento nos miramos sorprendidos, dijimos ¿qué pasó? No podíamos echarle la culpa a nadie porque no sabíamos qué había pasado. Salimos del hospital y nos dirigimos hacia la funeraria que está al frente, y fuimos a ver los ataúdes. Ya entre bromas y riéndonos, porque no quedaba otra más que reírnos, nos decíamos ‘dónde me entierro, qué cajón quieres tú me decía’”, sostuvo el bailarín.









Álex Brocca también negó haber extorsionado a Ernesto Pimentel con contar públicamente que tenía VIH y aseguró que, en un primer momento, su libro no iba a tocar ese tema hasta que el conductor de televisión decidió hacer su confesión en televisión nacional.

“Yo no le puse una pistola para que dijera tú estás infectado. Además, yo tampoco lo dije nunca… y en este libro no se hablaba de lo que él ha dicho, no sé porque lo mencionó, ahora habrá que hacerle unos cambios al libro en todo caso”, sostuvo Brocca en conversación con Pamela Vértiz.









