Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, no ha dudado en expresar su preocupación ante los recientes coqueteos entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, ya que considera este hecho como tóxico. Asimismo, señaló que su examiga ha sufrido mucho a causa de la infidelidad del cumbiambero.

“Cualquier tipo de coqueteo o bromita de doble sentido me parece tóxico y perjudicial para Karla, pues sabemos que Christian no va a cambiar. Por más que diga que está en terapia, sabemos cómo actúa. Si Karla se anima a volver, ella va a ser la perjudicada”, afirmó Kurt Villavicencio en Trome

Al ser cuestionado sobre si piensa que Karla Tarazona le dejó de hablar por pedido de Christian Domínguez, ‘Metiche’ respondió de manera contundente: “Pienso que puede estar metiéndole cosas en la cabeza porque él ha dicho que soy una persona desagradable”.





Karla Tarazona rompe su amistad con ‘Metiche’ tras deslizar reconciliación con Domínguez

Karla Tarazona volvió a descargar toda su artillería contra Kurt Villavicencio, luego que el conductor la cuestionara por la foto que se filtró en redes sociales donde aparece junto a su ex Christian Domínguez en el gimnasio.

La conductora utilizó varios minutos de su programa para responderle a ‘Metiche’ y dio por concluida su amistad con el presentador de espectáculos por deslizar que podría retomar su relación con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Le voy a decir al señor Metiche o lo que quedó de nuestra amistad en algún momento, yo sí respeto a mis compañeros, yo sí me he portado como he tenido que portarme contigo cuando has pasado situaciones vergonzosas y traumáticas públicamente”, dijo indignada la también locutora.

