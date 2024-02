Pamela Franco estuvo este lunes 12 de febrero en el set de ‘Mande quien Mande’ para contar todo acerca del escándalo de infidelidad que protagonizó Christian Domínguez con dos mujeres identificadas como Mary Moncada y Alexa Samamé.

Según narró en el magazine, el día que se difundió el ‘ampay’ estaba en compañía del cantante ya que ninguno sospechaba que estaban involucrados en este nuevo destape de Magaly Medina.

Ante las primeras pistas que sindicaban al conductor de ‘América Hoy’ como el protagonista del ‘ampay’, la ex Alma Bella contó que se quedó en shock y que el cantante inicialmente lo negó.

“Cuando yo veo que comienzan a salir las imágenes, yo no tenía reacción, solo atinaba a decir Christian eres tú y él me respondió no”, contó Pamela Franco con la voz entrecortada.

Según cuenta, no terminó de ver el ‘ampay’ ya que decidió proteger a su hija. Tras ello, le preguntó al cantante si era la única amante que había tenido a lo largo de su relación.

“Él me dice que era la única persona, después de eso me dijo que se había equivocado varias veces”, lamentó Pamela Franco, quien confesó que cree que Christian Domínguez ya no la ama.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Pamela Franco habla EN VIVO