En medio de gran expectativa, Pamela Franco confesó lo que era un secreto a voces y contó detalles del romance clandestino que tuvo con Christian Cueva, pese a que él tiene una relación e hijos con Pamela López.

Luego de aclarar que este amorío se dio en el 2018, la cantante de cumbia aseguró que nunca engañó a Christian Domínguez con el exjugador de Alianza Lima, tal como se ha especulado en los últimos días.

Durante su entrevista con María Pía Copello, la cumbiambera aclaró que el popular ‘Aladino’ volvió a comunicarse recientemente con ella para solidarizarse por la humillación pública que su pareja le hizo pasar tras su ‘ampay’ con dos mujeres.

Tras ello, Pamela López asegura que continuó comunicándose con Cueva porque este le dijo que iba a averiguar más detalles de las infidelidades de Domínguez para contárselo antes que salgan en televisión.

“Me escribió al otro día y yo estaba en una sesión de fotos, me escribió y me mandó una foto con un amigo en común con Christian Domínguez. ‘Ahora voy a averiguarlo todo, a ver si le importabas algo’ (Le habría dicho Cueva). Sobre la chiclayana, me lo cuenta antes de que saliera. Por querer saber, le seguí escribiendo. En ese momento no me interesaba él, yo caí porque yo estaba escuchando que me estaban contando cosas de Christian Domínguez, caí porque quería saber más”, sostuvo la cantante de cumbia.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Pamela Franco habla EN VIVO