Bryan Torres ha señalado en varias oportunidades que no piensa retomar su relación con Samahara Lobatón nunca más pese a que próximamente se convertirán en padres. Pese a sus declaraciones, el cantante fue captado ingresando de madrugada al nuevo departamento donde vive la influencer.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ ampayaron al salsero en el preciso instante en que llega al inmueble donde la hija de Melissa Klug acaba de mudarse. Esto luego de ofrecer un concierto en El Agustino.

Lo que más llamó la atención es que ya era más de las 3 de la madrugada, sino también que el músico ingresa encapuchado intentando ocultar rostro en todo momento.

Hace unos días, Bryan Torres había descartó reconciliarse con Samahara Lobatón frente a cámaras. “Eso no va pasar nunca ya, no ya no, estoy bien así”, sostuvo el artista.





¿Bryan Torres juega a doble cachete?

Aunque el cantante de Barrio King y Samahara Lobatón no han confirmado una reconciliación, este encuentro ha despertado rumores que ambos estarían cerca de limar sus asperezas. No obstante, una persona cercana a Bryan estaría por arruinarlo todo.

Se trata de Alexa Gutiérrez. La joven que hace unos días fue negada por el cantante de salsa, aseguró que está saliendo con el músico.

“Ay, no. Sí, estamos saliendo, pero ya si saben, ya pues... Lo acepto. En estos días (empezamos a salir)”, comentó.

La joven no pudo ocultar su decepción cuando la reportera de ‘Amor y Fuego’ le mostró las imágenes donde Bryan Torres es captado ingresando al departamento de su expareja.

“(Sabías de esto?) Pucha, no sé. Él me dijo que sí le gustaba e incluso me dijo que le gustaba desde hace mucho antes. Me invitó incluso a Ica”, manifestó Alexa.









