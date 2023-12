André Silva ofreció una entrevista en ‘La Linares’ en la que aclaró que su relación familiar con Michelle Alexander no influye en que asuma protagónicos. Como se sabe, el actor está casado con la hija de la productora.

Cuando le preguntaron si consideraba trabajar en producciones distintas a las de ‘De Barrio Producciones’, dejó claro que su carrera como actor se debe a su propio esfuerzo en los 25 años que se ha dedicado a esta profesión.

“Yo he grabado con todas las productoras existentes en el país, solo que Michelle es la productora más consecuente, que hace más y no para. Por eso, si me preguntas a mí y a cualquier actor con qué productora más has trabajado, te van a decir que Michelle Alexander. Ella es la que más novelas hace”, declaró el protagonista de ‘Luz de Luna’ a Verónica Linares.

Después de eso, el artista, quien ha conquistado el cariño de sus seguidores a nivel nacional, explicó que las críticas negativas no le afectan y se enorgullece de sus logros hasta ahora. Aclaró que conoce a Michelle desde antes de conocer a su hija, Adriana Álvarez.

“Yo tengo recién ocho años con mi ahora esposa, y tengo 25 años de carrera. Pero bueno, hay que tomarlo fresh, no te deben afectar mucho esas cosas porque hay detrás toda una carrera que he estado remando por muchos años”, mencionó Silva.

Por otro lado, André Silva reveló que no tiene en mente participar en otra serie y está contemplando tomarse un descanso de la actuación, ya que grabar durante tres años consecutivos ha sido una experiencia intensa.

“Tengo que guardar un poquito y descansar, de todo porque han sido tres años fuertes y tengo que tomarme algunos tiempos para mi vida personal”, indico.

