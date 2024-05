Carlos Cacho se comunicó esta mañana con el programa ‘América Hoy’ y reveló algunos detalles de la salud de la animadora infantil Yola Polastri, quien se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Delgado de Mirafores tras sufrir un infarto cerebral hace tres días.

“Hace más de 20 días, la productora Michelle Alexander me dice ‘Chacho, sácame una cita con Yola Polastri’ porque estoy pensando hacerle una película”, declaró el maquillador peruano.

“Entonces la llamé, no me contestó, le dejé un mensaje (me pareció raro que no me conteste porque siempre me contestaba’. La volví a llamar y tampoco me contestaba y me preocupé”, añadió.

El maquillador asegura que se comunica con Paty Loyola para explicarle por qué la estaba buscando: “Le digo que le van a hacer una película porque Michelle Alexander me ha dicho que quiere hacerle una producción en homenaje” (...) “Paty Loyola me contesta después de 6 Yola se ha caído de las escaleras y ha perdido un poco la visión”.

¿Qué ocurrió con Yola Polastri?

“Su estado es delicado, está en UCI. Ha tenido un pequeño derrame, un infarto cerebral. Ahorita está en recuperación, sedada”, explicó su hermano Augusto Polastri.

Según la información emitida, Yola todavía permanece inconsciente en el hospital. Aunque todavía no se ha confirmado en qué nosocomio está siendo atendida la artista, su hermano señaló que no ha podido visitarla.

“Tienen que esperar 4 o 5 días para que se desinflame todo. Esperemos buenos resultados. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada”, agregó.

¿Qué es un infarto cerebral o ACV?

Un accidente cerebrovascular o ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a parte del cerebro. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte.

