Mientras Ducelia Echevarría continúa en el ojo de la tormenta luego de ser captada en comprometedoras situaciones con un hombre que tiene familia e hijos, se conoció que el empresario Jaico Uribe no sería nuevo en el tema de los ‘ampay’.

En el 2014, estuvo vinculado sentimentalmente a Cindy Marino y es que la desaparecida revista de 'Magaly TeVe' lo captó en apasionados besos con la exbailarina, pese a que tenía pareja, según informó la 'Urraca'.





¿Quién es el galán de Ducelia Echevarría?

Según el programa ‘Magaly TV: La Firme’, se trata de George Isaac Jaico Uribe, un hombre de 45 años de edad que fue proveedor del Estado y ha brindado servicios a la Municipalidad de Ventanilla por un monto de 24 mil soles.

Es cercano a Paolo 'Caballito' Hurtado y su aún esposa Rosa Fuentes. Hasta el momento vive junto a la madre de su hija y aparentemente continúan haciendo una vida familiar.





¿Qué dijo Ducelia Echevarría?

Ducelia Echevarría rompió su silencio y se refirió al polémico ‘ampay’ que protagonizó con un hombre mayor que ella. La conductora de televisión reconoció que mantuvo una relación con esta persona, pero aseguró que no sabía que era un hombre casado.

“Yo estaba conociendo a esta persona y yo simplemente no soy el FBI para andar investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo. No soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo”, dijo en el programa ‘Préndete’.

Finalmente, señaló que no está bien emocionalmente y que toda la situación ya está en el pasado. "Estoy aquí fuerte porque he pasado por varias cosas, sé que no hice nada malo y no tengo por qué huir. Lo estuve conociendo (no va más mi relación), tiempo pasado y listo", concluyó.





