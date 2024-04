Hace poco, Ducelía Echevarría sorprendió a todos al anunciar su salida del programa ‘Todo Se Filtra’, donde venía destacando como una de las conductoras principales. La modelo no quiso explicar las razones por las que abandonaba el espacio de Panamericana, tan solo reveló que tenía una propuesta en el extranjero.

Ahora, la modelo volvió a sorprender a su público, pero por aparecer en vivo y en directo en el programa argentino “Desperezate”, donde explicó que estará en tierras argentinas por una campaña que convoca ‘influencers’.

“De hecho estoy feliz y agradecida. Venimos para a una campaña muy bonita y también estaré el sábado en el concierto de Karol G”, señaló la influencer.

Ducelia Echevarria llegó a Argentina de la mano de Papelito Cáceres y la presentan como “la influencer furor de Perú”. ¿Será que logra ingresar a algún reality de ese país? 🤔 pic.twitter.com/pfZ5PFfjbf — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 27, 2024





¿Seguirá los pasos de Milett Figueroa?





La modelo dejó abierta la posibilidad de seguir su carrera en el extranjero y no descartó entrar a un reality argentino, pues mencionó su experiencia en ‘Esto Es Guerra’.

“No he estado en un reality de baile, porque no se me ha dado la oportunidad. No tengo dos pies izquierdos, sí se bailar. Todo viene de la disciplina y el entrenamiento”, agregó.

Por último, Ducelía aseguró que está soltera y no busca el amor. Así mismo, señaló que está enfocada en su carrera y solo espera seguir creciendo profesionalmente.





