La excompetidora de ‘Esto es Guerra’, Ducelia Echevarría, ha hecho declaraciones luego de que se hiciera público que el productor general del programa, Peter Fajardo, ha sido denunciado por dos trabajadores del canal por agresión física y verbal.

En el programa ‘Todo se filtra’, Echevarría expresó que no le sorprende que su exjefe haya sido demandado ante la Policía por las actitudes que tiene con los miembros de su propio equipo. Esta declaración surge luego de que el actor peruano Lucho Cáceres informará a sus seguidores sobre las denuncias policiales contra Fajardo, presuntamente por haber agredido a dos trabajadores de América TV: Karen Alondra, de 26 años; y Emilio Francisco, de 30 años, camarógrafo del reality.

Tras revisar los informes policiales, donde ambos individuos declararon ser maltratados por el productor en los estudios de Pachacamac, Ducelia comentó que este tipo de situaciones eran comunes para todos aquellos que trabajaban con el productor, sugiriendo que había sido testigo de episodios violentos.

“Viendo esta situación, yo veo esto y para mí es… relativamente dentro de lo normal. ¿Por qué? Yo he vivido y visto muchas cosas. Esto de los gritos y de los tratos, para mí, es normal. No me sorprende y no es algo bueno. Cuando yo estaba en ese ambiente, yo normalizaba esas situaciones, las cuales entiendo ahora que no es normal, que no se debe hacer. Claramente, cuando salí de ese programa, no he recibido ese tipo de situaciones”, mencionó Echevarría en ‘Todo se filtra’, el pasado miércoles 10.

Por último, señaló que todos los empleados de ‘Esto es Guerra’ están sujetos a un contrato, lo que podría generar temor en algunos para expresar quejas sobre su propio jefe. “La producción, tanto guerreros como combatientes, como equipo de montaje y todo lo demás, lo han normalizado porque está dentro de su trabajo. Uno no va a hablar ni decir nada por qué está recibiendo un sueldo de por medio”, sostuvo Echevarría.





¿De qué fue denunciado Peter Fajardo?

El productor general del programa ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, fue denunciado por agresión física y verbal en la comisaría de Pachacamac el pasado 5 de abril. La denuncia provino de un trabajador del programa, quien relató que Fajardo lo agredió el día miércoles 3 de abril.

Según el parte policial difundido por el actor Lucho Cáceres, la presunta víctima, auxiliar de la cámara número 2, describió el incidente: “En el momento que el recurrente estaba pasando una madera (tres medidas) al camarógrafo, se acercó el denunciado Peter John Fajardo Tello, pateando la madera, ocasionando que el recurrente se golpee la rodilla con la mencionada madera. Posteriormente, agrediéndolo verbalmente con palabras soeces, mentándole la madre. Eres un inútil, que no sirves para nada y que se queje con quien sea”.

Esta denuncia se suma a otra presentada por una trabajadora de América TV de 26 años, quien detalló que Fajardo la habría golpeado en la espalda mientras ella ordenaba los cables. Según su testimonio, un compañero de trabajo fue testigo de la agresión.





