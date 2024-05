Ducelia Echevarría no dudó en pronunciarse en sus redes sociales para explicar su ausencia del programa ‘Todo Se Filtra’, luego de que algunos sus seguidores cuestionaran su salida de Panamericana.

La modelo mostró a sus seguidores parte de los constantes viajes en los que estuvo involucrada las últimas semanas. Sin embargo, también dejó un mensaje, asegurando que su salida de televisión fue para bien.

Cabe mencionar que, a finales de marzo, la exchica reality se despidió del programa ‘Préndete’, generando sorpresa e intensificando los rumores sobre la posible llegada de Christian Domínguez al programa.

Luego, reapareció como nueva conductora de ‘Todo Se Filtra’ al lado de Kurt Villavicencio. “Quiero agradecer a producción, la vibra es increíble y ya estoy aquí para acompañarte. Yo sí me quedo, no me voy a ir, no te voy a dejar. Yo me voy a mantener aquí contigo para opinar sobre todo lo que venga relacionado a la farándula”, afirmó Echevarria en referencia a Giovanna Valcarcel, quien decidió renunciar para participar en ‘El Gran Chef Famosos’.

“Los cambios siempre son para bien. Lindo estar fuera mucho tiempo, desconectada de todo, analizando el porqué de todo, y reorganizando todo. Que todo siga su curso”, escribió en Instagram.





Christian Domínguez ingresa a Panamericana

Christian Domínguez sorprendió como conductor en ‘Préndete’, luego de una controversial salida de ‘América Hoy’ a causa de un ampay con Mary Moncada. Ante ello, Karla Tarazona mostró su incomodidad por esta decisión.

“Estoy indignada porque no es posible que a última hora se nos digan las cosas. Somos un equipo y antes debimos tener una conversación con los cambios que se vendrían”, dijo la también conductora de radio.

“Con ese tatuaje me dijeron mucho, hubiesen elegido un tatuaje que esté no sé en el cuello. En este programa ni amigos hay. La verdad no creo que sea cierto porque me hubieran dicho antes”, comentó Tarazona.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO