Samahara Lobatón protagonizó un escándalo en la vía pública por tercera vez, luego de lanzar las pertenencias de Bryan Torres por la ventana del segundo piso de la vivienda que compartía con el músico, pese a que el inmueble sería de los padres del cantante.

En conversación con Magaly Medina, el examigo de Jefferson Farfán confirmó que la influencer está embarazada, no obstante, aclaró que ya no mantiene un vínculo amoroso con ella debido a sus reacciones violentas.

“El motivo por la cual estoy aquí, es porque me incomodó como mi mamá ha sido parte de esto, como le ha caído la zapatilla, la ropa, encima mi mamá tratando de calmarla, pero todo se salió de control. Me molesta que le haya caído los zapatos a mi mamá”, explicó el músico.





Samahara fuma pese a embarazo





Aunque Samahara Lobatón estaría en la dulce espera, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ la captaron en la vía pública nada menos que fumando pese a que este hábito representa un riesgo para la salud de su bebé.

“La firme es que la que sí parece estar afectada con todo, esto es Samahara porque al ‘chismefono’ llegó esta foto donde se le ve a la hija de Melissa Klug sentada fuera de su casa, fumándose un pucho y con el teléfono en la mano”, sostuvo el reportero que locutó el informe.





(Foto: ATV)





Bryan Torres desaloja a Samahara





El salsero no solo confirmó que su relación llegó a su fin con la hija de Melissa Klug, sino que le exigió en televisión nacional que se retire de la vivienda de sus padres.

Según explicó, su vínculo con la influencer se tornó violenta en los últimos meses y que este nuevo escándalo fue la última gota que rebasó el vaso, en ese sentido fueron sus padres quienes le han pedido que ambos se retiren de la vivienda.

“La casa es de mi papá. (…) Mi familia ya está cansada conmigo porque me dicen: ‘tú no pones un freno a esto y te tienes que retirar’. Saqué mi ropa y me fui a la casa de un amigo. Hablé con Samahara y le dije tienes que irte tú y tengo que irme yo, ya es vergonzoso, yo siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado”, sostuvo el músico.





