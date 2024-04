¿Al borde de la quiebra? Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba al punto del llanto tras atravesar un mal momento en su empresa.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ siempre se ha caracterizado por su emprendimiento en el mundo de la moda, lo que la llevó a reconocimientos en el país. Sin embargo, la empresaria reveló recientemente una situación angustiante que estaría afectando a su marca de ropa.

La novia de Said Palao expresó su preocupación por los problemas que enfrenta su empresa, mencionando un error que cometió y que habría ocasionado tensiones con uno de sus socios. “Bueno, chicos. Hoy no he estado conectada porque he tenido unos problemas, la verdad estoy súper afectada. He llorado todo el día porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas”, expresó la empresaria visiblemente afectada.

Baigorria hizo hincapié en su trayectoria como mujer trabajadora, resaltando que todo lo que ha logrado lo debe a su dedicación. La modelo, también, expresó su frustración por enfrentar obstáculos que ponen en riesgo el fruto de su trabajo y sacrificio.

“Tengo ganas de llorar porque lo único que voy a decir es que yo puedo ser todo lo que ustedes quieran, pero lo único que yo no soy es una persona mala, una persona incorrecta y, sobre todo, soy una persona trabajadora que todo lo que tiene hoy, se lo ha ganado a base de esfuerzo y trabajo”, dijo entre lágrimas.

“Las personas que me conocen me han visto trabajar. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo y ahora me lo quiera quitar”, agregó.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre la naturaleza de la crisis que atraviesa su empresa, los seguidores de Alejandra Baigorria esperan que la situación se resuelva favorablemente y que ella continúe cosechando éxitos tanto en su vida profesional como personal.





Mario Hart duda de la boda de Ale Baigorria

Alejandra Baigorria vivió un incómodo momento durante su presentación en ‘Mande quien mande’, luego que su expareja Mario Hart insinuara que no concretaría sus planes de matrimonio con Said Palao.

Todo ocurrió cuando María Pía Copello le preguntó a la empresaria de Gamarra sobre los preparativos de su boda con el integrante de ‘Esto es Guerra’. Ella no quiso ahondar en detalles, no obstante, aseguró que sería a inicios del 2025.

“Ya tengo mi fecha, mis cosas listas avanzando de a poco, (cuando es) no puedo decir, es iniciando el 2025″, sostuvo la rubia.

Este comentario fue aprovechado para que Mario Hart pusiera en aprietos a su expareja, asegurando que debería adelantar la fecha de su boda ya que corre el riesgo de no concretarse.

“Pía, pero demasiado tiempo, imagínate, falta como un año para el 2025, mucho tiempo, tienen que ser las cosas rapiditas. (…) Acuérdate una cosa Ale, muchas veces en la puerta del horno se quema el pan, hay que apurarse. Mejor adelántalo para fines del 2024″, sostuvo el exchico reality.

