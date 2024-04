Bryan Torres salió al frente para pronunciarse luego de la difusión de las imágenes donde Samahara Lobatón lanza todas sus pertenencias por la ventana de la vivienda que compartían, inmueble que le pertenece a los padres del músico.

En una entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’, el salsero no solo confirmó que su relación llegó a su fin con la hija de Melissa Klug, sino que le exigió en televisión nacional que se retire de la vivienda de sus padres.

Según explicó, su vínculo con la influencer se tornó violento en los últimos meses y que este nuevo escándalo fue la última gota que rebasó el vaso, y que fueron sus padres quienes le han pedido que ambos se retiren de su vivienda.

“La casa es de mi papá. (…) Mi familia ya está cansada conmigo porque me dicen: ‘tú no pones un freno a esto y te tienes que retirar’. Saqué mi ropa y me fui a la casa de un amigo. Hablé con Samahara y le dije tienes que irte tú y tengo que irme yo, ya es vergonzoso, yo siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado”, sostuvo el músico.

En ese sentido, fue él quien dio el primer paso y sacó sus pertenencias hace tres semanas, una situación que habría desatado la ira de la influencer, quien terminó botando su ropa y calzados por la ventana del segundo piso de su vivienda.

Samahara le tiró zapatazo a la mamá de Bryan

Desafortunadamente, una de las zapatillas le cayó en la cabeza de la madre de Bryan Torres, hecho que ha indignado al músico por lo que ha decidido romper su silencio para negar haber golpeado a la exchica reality.

“El motivo por la cual estoy aquí, es porque me incomodó como mi mamá ha sido parte de esto, como le ha caído la zapatilla, la ropa, encima mi mamá tratando de calmarla, pero todo se salió de control. Me molesta que le haya caído los zapatos a mi mamá”, explicó el músico.









Samahara Lobatón está embarazada

Tras confirmar que terminó su relación sentimental con la hija de Abel Lobatón hace tres semanas, Bryan Torres terminó revelando lo que era un secreto a voces y es que Samahara está esperando un hijo suyo.

Pese a su gestación, Bryan Torres no piensa retomar su relación con la hija de Melissa Klug, no obstante, afirma que cumplirá con todas sus responsabilidades como padre.

“No me estoy desentendiendo como papá. Voy a hacerme responsable. Yo voy a estar ahí, en todos los pasos, lo que el doctor diga yo voy a estar ahí, no me voy a desentender”, finalizó el cantante de salsa.









