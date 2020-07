Natalia Gonzales lleva más de un año emprendiendo con mujeres artesanas de la selva. Lejos de ser solo una empresa con un pequeño local en Tarapoto, su proyecto, Jane Artisans, ha convertido a sus proveedoras en mujeres empoderadas que hoy pueden generar ingresos para ellas y sus familias. Sin embargo, el camino no ha sido fácil.

La poca conectividad de la selva les ha jugado en contra. Ella cuenta que para visitar a las artesanas, ha tenido que hacer viajes de hasta una semana. Contactar a las 12 etnias amazónicas con las que trabaja requiere tiempo.

“Hay que ir en carro, luego en bote y después caminar. Es difícil. Aun cuando me quiero comunicar con una de ellas, tengo que acordar un día y hora para que bajen al río a captar la señal”, relata mientras muestra una foto de María Luisa, la coordinadora awajún de las artesanas de Rioja.

Así como María Luisa, que elabora gargantillas y otros productos, las demás proveedoras trabajan adornos y hasta herramientas de trabajo: desde un martín pescador minuciosamente tejido con paja toquilla hasta recipientes de arcilla o una cerbatana. Todos comparten algo: un alto nivel de acabado que los hace sobresalir respecto a los que uno halla en una tienda promedio de souvenirs.

Alcanzar tal nivel de calidad no fue gratis. Tomó cerca de un año capacitar a las artesanas. Fue un gran reto enseñarles la importancia de que incrementar la calidad era el mejor valor agregado.

Trasladar los productos y pagar a sus creadoras también ha sido un desafío, pues otro problema en la Amazonía son los altos costos de distribución. Pero la logística siempre se soluciona; a veces sin problemas, otras veces con ayuda de familiares o miembros de la comunidad.

Lo bueno de ello es que los productos llegan a su destino, donde los encuentra usualmente un público que busca descubrir el turismo rural comunitario.

No obstante, luego de explicarlo, Natalia hace una aclaración: “Eso sí, aquí no hay nada de ‘compra mi producto porque es de un pobrecito’. Si es una buena artesanía y está muy bien hecha, ¿por qué les van a comprar por ‘pobrecitos’? Eso no empodera a la artesana, no empodera a la mujer ni empodera a la Amazonía. Nuestra visión es esa y hacia allá vamos".

¿SABÍA QUE? Actualmente Jane Artisans trabaja con 108 mujeres artesanas de 18 etnias amazónicas.

Estas etnias son las ashaninka, awajun, cashin​ahua, shiwilu, achuar y matsigenka. También participan las shipibo, kukama, shawi, kichwa, bora y tikuna.

Jane se ubica a tres cuadras de la Plaza Mayor de Tarapoto, en Jr. Rioja 445. También puede ser hallada a través de redes sociales como Facebook o Instagram, vía @jane.artisans.

CASO + ÉXITO

Hace casi tres años Natalia Gonzales llegó a Tarapoto con su experiencia en ventas y los conocimientos que le brindaron sus carreras de diseño de modas, antropología y una maestría en negocios. En 2017 comenzó con la venta de accesorios.

¿Cómo nació Jane? ​ Surgió por la necesidad de generar difusión de la identidad cultural amazónica a través de la artesanía que hacen las mujeres. En el Perú hay 68 etnias amazónicas. En este espacio pueden encontrar los productos de 18 de ellas.

¿Por qué trabajan solo con mujeres? ​ La idea es desarrollar habilidades blandas en etnias que tienen el producto, pero no saben cómo vender su mercadería y generar ingresos que se vuelvan sostenibles. Además, al menos aquí, la mujer suele reinvertir mucho más que el hombre en el hogar.

¿Y cómo se traslada eso al entorno? ​ Si se genera un impacto positivo en la economía familiar de la mujer, también se beneficia su comunidad. También se contribuye a que indirectamente haya una presión menor sobre el bosque. Las artesanías tienen valor agregado y no están sujetas al precio del mercado, como los granos o la madera, eso mitiga la presión sobre esa economía extractiva.