Con más de 30 años, Tuareg Alvarado Montes se dio cuenta que no podía seguir con su rutina laboral en una conocida entidad bancaria. En un arranque de espontaneidad y lucidez, el joven empresario decidió dejar su trabajo para hacer lo que realmente lo apasionaba: hacer cerveza artesanal.

Así nació Zátara, una cervecería artesanal que rompe esquemas con sus sabores y aromas intensos ofrecidos en sus cinco estilos: Myrddin (maracuyá, mandarina y naranja), Sandijuela (jugo de sandía), Mbomba (cacao, café tostado, pasas y frutos secos), Dippel (caramelo, toffe, vainilla y café licoroso), y Kanpai (lima, limón, herbales y eneldo)

“Estaba harto, cansado de lo mismo. No era lo que me gustaba y era muy rutinario. No era lo mío estar detrás de un escritorio y con una computadora. No estaba cómodo. Así me hubieran ascendido, la alegría hubiera sido momentánea y falsa porque a fin de cuentas hubiera vuelto a sentirme igual”, cuenta.

Según Tuareg, todo inicio como un pasatiempo con dos amigos cercanos, quienes ahora son sus socios.

“Surgió la idea de hacer cerveza como hobby. Me encanta la ‘chela’, es lo único que tomo. He tomado cerveza industrial toda mi vida o he sido engañado toda mi vida, es lo mismo (risas). Poco a poco me fui metiendo a este mundo de la cerveza artesanal. Como un juego, me junte con unos amigos para comprar un par de barriles que simulaban una miniplanta en la azotea de mi casa. No teníamos la proyección de hacer negocio”, asevera.

“Estuve mejorando mis recetas durante un año y mis cervezas comenzaron a gustar a gente con experiencia en la industria. Tuve buenos comentarios y dije: esto es. Estaba haciendo buena cerveza de forma amateur y me animé dar el siguiente paso. Era de esos momentos de ahora o nunca. Encontré un trabajo que me hace sentir satisfacción y felicidad, eso no es sencillo de encontrar. Fue una apuesta arriesgado, pero no me arrepiento de nada. Tomar decisiones no es como tomar cervezas. No hay vuelta atrás”, agrega.

Antes de lanzar sus cervezas al mercado, Tuareg pasó horas horas perfeccionando sus recetas

“Estuve trabajando en mi planta durante un año, sin lanzar nada al mercado. Habré gastado alrededor de 2700 litros de cerveza en pruebas. Hay mucha gente que, por querer recuperar rápido su inversión, sacan una mala cerveza. El nicho es tan pequeño que el boca a boca te destruye. No podía arriesgarme, porque es muy difícil que el consumidor te brinde una segunda oportunidad”, explica.

Para Tuareg, uno de los mayores fuertes de su emprendimiento es la variedad que produce.

“Zátara tiene cinco estilos bastante diferentes. Alguna te tiene que gustar. Son bastantes estilos bastante marcados y distintos. No importa si no te gustan cuatro, una te gustará”, resalta.

CASO + ÉXITO

Tras más de dos años, Cervecería Zátara se ha posicionado como una marca que innova el mercado con sus sabores y aromas poco convencionales.

¿Cuál de los cuatro estilos es el más pedido?

El 90% que prueba Zátara tiene una predilección por Sandijuela. Se trata algo distinto, no existía en el mercado una cerveza hecha a base de jugo de sandía.

¿Cuál consideras que es la mayor fortaleza de Zátara?

Nuestra ventaja es que queremos crear sabores únicos. Buscamos consolidarnos con estilos que no existen en el mercado. Varias cervecerías producen estilos muy comunes.

¿Cuáles son los canales de ventas que tienen?

Trabajamos mucho con restaurantes. Ahora con la pandemia, continuamos laborando con locales que cuentan con la autorización de funcionamiento a través de delivery. Además, también hacemos entregas a domicilio.

¿Cuál fue la dificultad más grande a la que se enfrentaron?

Lo más complicado fue vender. Uno puede tener una cerveza muy buena, pero el problema es saber venderla. Nos ayudó mucho los reconocimientos que obtuvimos en los concursos en los que participamos constantemente.

Lo que se necesita

Para Tuareg Alvarado, es imprescindible conocer bien tu producto y tener pasión para hacer las cosas.

Recomendación para emprender

“No piensen que es fácil. Costará bastante, pero los esfuerzos tienen sus recompensas”, dice Tuareg.

Proyecciones a futuro

Cervecería Zátara desea continuar consolidándose como marca y a futuro triplicar su producción.

DATOS:

-Llamadas o WhatsApp. Puedes ponerte en contacto con la cervecería y hacer pedidos a través de 987804208.

-Redes sociales. Puede encontrar más información sobre Cervecería Zátara en Facebook (https://www.facebook.com/cerveceriazatara/) e Instagram (@cerveceriazatara)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Tráiler de la temporada 3 de "Dark" | Netflix