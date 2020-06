Katherina del Carpio Sheen, más conocida como Kathy Sheen, perdió a su mamá a los 6 años. Desde entonces, y a manera de homenaje, la periodista tomó el apellido de su madre, a quien le dedica todas las decisiones importantes de su vida. Una de ellas ha sido emprender un negocio propio.

Tras quedarse sin trabajo casi al mismo tiempo, Kathy y sus dos hermanas mayores crearon Sheen Factory, pastelería ecoamigable que ofrece deliciosos postres a pedido y también a nivel corporativo.

“Mi mamá hacía tortas y fue una persona muy emprendedora. Ella falleció un mes antes de mi cumpleaños. Pese a que era una niña, tengo muchos recuerdos. Cuando nos quedamos sin trabajo, nos miramos las tres y dijimos: ‘No podemos quedarnos sentadas esperando a que llegue algo, hay que ponernos a producir’. De alguna forma, esto que hemos formado es por y para mi mamá. Siempre nos preguntamos qué sentiría ella de vernos juntas trabajando”, cuenta Sheen.

Según señala la periodista, quien ha destacado por su paso en distintos programas de televisión, desde el inicio el éxito de su negocio familiar se debe a no haber improvisado en nada.

“Desde el inicio, decidimos que no íbamos a jugar a hacer tortas. Hicimos un estudio de mercado. Nuestras recetas no las encuentras en Google, hemos trabajado un montón para perfeccionarlas. Hemos aprendido un montón de los errores. En una ocasión, confundimos el azúcar impalpable con bicarbonato (risas). A diferencia de otros negocios, la pastelería necesita de mucha precisión en las cantidades que se usan”, asevera Sheen.

“Mucha gente me reconoce por la televisión. Sin embargo, para mí, la satisfacción más grande es cuando me dicen: ‘Tú eres la de los postres’. Da gusto tener algo propio. En mi caso, la televisión es muy ingrata. Un día estás y al otro día ya no”, agrega.

Kathy Sheen y sus dos hermanas iniciaron negocio de pastelería ecoamigable inspirado en su madre. (Atoq Ramón/GEC)

En tiempos de COVID-19, Sheen Factory continúa trabajando pedidos de postres a través de su servicio de delivery.

CASO + ÉXITO

Con más de dos años en el mercado, Sheen Factory ha logrado posicionar su marca entre sus clientes a nivel corporativo y también destaca por su venta por intermedio de pedidos a domicilio.

Kathy Sheen y sus dos hermanas iniciaron negocio de pastelería ecoamigable inspirado en su madre. (Atoq Ramón/GEC)

Su mensaje es claro. Usan frascos de vidrio y cucharas de madera ecológica.

Cualquiera puede vender postres. Ser ecoamigable es nuestra esencia. Creemos que podemos promover un cambio a través de nuestros envases.

¿Cuál consideran que ha sido la mayor dificultad a la que se han enfrentado?

Conforme fuimos creciendo, los pedidos fueron aumentando. A veces no teníamos el tiempo o las manos suficientes, pero igual nunca decimos que no.

¿Es complicado tener un negocio familiar?

Creo que tres es un número ideal. Cada una tiene una función específica en el negocio. Es un trabajo en equipo. Esto nos ha unido más como hermanas.

Hay ingresos para reinversión y otros para uno mismo. ¿Cómo saber diferenciarlos?

Es básico saber destinar sabiamente el dinero. Empezamos con una batidora. Con el tiempo, hemos comprado lo necesario para acondicionar un minitaller en nuestra cocina.

Lo que se necesita

Para Kathy Sheen, es imprescindible entender la esencia del negocio y saber elegir bien a tus socios.

Recomendación para emprender

“Es importante tener mucha paciencia con los resultados. Eso me ha servido tanto en el periodismo como en la pastelería”, dice Kathy Sheen.

Proyecciones a futuro

Sheen Factory desea continuar consolidándose como marca y a futuro inaugurar su propia cafetería.

DATOS

-Las empresas son su fuerte. Tocando puertas por montón, la marca ha logrado posicionarse en el mercado corporativo, pero ahora están trabajando más los pedidos a domicilio por la pandemia del COVID-19.

-Redes sociales. Puede encontrar los deliciosos postres de Sheen Factory en Facebook (www.facebook.com/sheenfactory/) e Instagram (@sheenfactorype).