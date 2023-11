Hoy se vota en el Pleno del Congreso el dictamen del proyecto de Ley de Presupuesto, que, como todos los años, tiene un ‘tira y afloja’ por parte del Ejecutivo y el Congreso. Pero, a diferencia de otros años, “tenemos frente a un gobierno débil que está sometido a un Congreso abusivo”, aseveró el exministro de Economía Luis Miguel Castilla.

Las declaraciones de Castilla obedecen a los 800 pedidos que el Congreso busca que se incluyan en el presupuesto, que, según el ministro de Economía, Alex Contreras, están relacionados con la incorporación de partidas remunerativas, la creación de unidades ejecutoras y proyectos de inversión no evaluados técnicamente, “que pueden poner en riesgo el equilibrio del presupuesto”, aseguró Contreras.

“Lo más importante es que no crezcan tanto las partidas de remuneraciones. Ya se han batido récords porque ha aumentado en S/10,000 millones, producto de leyes aprobadas en los últimos años”, dijo a RPP.

En esa línea, Contreras se mostró preocupado por la intención de los congresistas de crear unidades ejecutoras de presupuesto sin el debido análisis técnico.

“Cada año se crean cuatro nuevas unidades ejecutoras y en este presupuesto se está planteando la creación de cerca de 20 de estas. Eso nos preocupa sobre todo porque no se trata de llenar de personal administrativo, sino de abordar exactamente los problemas de gestión”, dijo.

”El gran riesgo fiscal y algo que, precisamente, queremos evitar como MEF es que crezca el aparato burocrático del Estado sin que se refleje necesariamente en mayores servicios”, exhortó.

Contreras también alertó sobre la intención del Congreso de impedir que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, pueda reasignar las partidas presupuestarias frente a emergencias como lo puede ser El Niño.

La extorsión del Congreso

Para Castilla, el Congreso está negociando la flexibilidad del presupuesto a cambio que le pasen otros artículos remunerativos e iniciativas de gasto.

Explicó que la disposición complementaria final 21, que permite al Ejecutivo en circunstancias excepcionales tomar saldos de algunos sectores para financiar temas urgentes, es una herramienta para darle flexibilidad al presupuesto y está establecida con criterios puntuales que hay que cumplir.

“Esto es la forma de extorsionar al Ejecutivo para que permita que se introduzca una cantidad de artículos que son iniciativas de gasto por parte del Congreso”, afirmó Castilla.

Dijo que todas las partidas de remuneraciones y de unidades ejecutoras son gastos rígidos y hay límites en lo que se puede incorporar.

“El anexo 5 son obras de inversión que no tienen marco presupuestal y hay una cantidad enorme. Y la creación indiscriminada de unidades ejecutoras conlleva a que se ‘bypasseen’ una serie de requisitos y las hagan con nombre y apellido. Eso te incuba una demanda adicional de recursos que no estaban presupuestados”, aseveró. Dijo que todo esto parte por la debilidad del gobierno de no controlar estos pedidos.