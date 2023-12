El Consejo Fiscal consideró que para el 2023 y 2024 existe una alta probabilidad de incumplir con la regla fiscal que establece límites al déficit que maneja el Ejecutivo.

Indicó que esto obedece, en buena medida, a la inadecuada práctica del Ejecutivo de hacer coincidir las proyecciones de ingresos y gastos del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con el límite del déficit fiscal de manera recurrente.

Explicó que esta inadecuada práctica tiene como fin autorizar mayores niveles de gasto al Ejecutivo, en el presupuesto público, a costa de incrementar las posibilidades de incumplir con la meta ante cualquier desvío en la recaudación o la materialización de otros de los riesgos identificados en las propias proyecciones.

“Como se viene observando a noviembre 2023, los ingresos corrientes se habrían reducido 10.6%, en términos reales, mientras que la reducción esperada en el MMM vigente (agosto de 2023) era de 6.2 por ciento”, dijo el colegiado que estimó que el déficit fiscal acumulado en 12 meses, a noviembre del 2023, es de 2.7% del PBI, superior al límite del 2.4% establecido por la regla fiscal para 2023.

Forzando las cifras

También, indicó que las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reducir el déficit fiscal de este año fuerza el cumplimiento de la regla fiscal y no son una buena práctica.

Esto en referencia a que el MEF aprobó una transferencia extraordinaria de recursos del Banco de la Nación al Tesoro Público por S/ 1,000 millones como un adelanto de las utilidades esperadas del ejercicio 2023 y anunció que en el último mes del año se podría racionalizar el gasto público mediante el uso de la Programación de Compromisos Anuales.

Para el Consejo Fiscal, lo anterior se contrapone a la emisión de créditos suplementarios a lo largo del 2023 por más de S/ 12 mil millones, afectando la predictibilidad del presupuesto anual.

Además, indicó que la transferencia de utilidades del Banco de la Nación no es una buena práctica “ni corporativa, ni fiscal”, puesto que el banco estatal todavía no cuenta con estados financieros auditados del 2023, dado que no ha terminado el ejercicio 2023, y se altera la programación de las fuentes de financiamiento del presupuesto del 2024 sin que exista la necesidad financiera.

“No existe claridad sobre el impacto de dicha transferencia en la solvencia del Banco de la Nación. En ese sentido, el Consejo Fiscal opina que esta medida, más allá del debate técnico sobre su registro apropiado, representa un incremento forzado de ingresos presentes a costa de menores ingresos futuros y podría estar generando un desequilibrio en el presupuesto del sector público del ejercicio 2024, recientemente aprobado”, alertó.

Sobre el 2024

Respecto al déficit del 2024, el colegiado advirtió que existen factores adicionales que dificultan el cumplimiento de la meta. Esto debido al hecho de que ante una menor base se obtendrían menores ingresos respecto a los previstos en el MMM y por el adelanto de utilidades del Banco de la Nación.

“El Consejo Fiscal considera que la asignación presupuestal aprobada en la Ley de Presupuesto Público del 2024 es inconsistente con los supuestos de crecimiento del gasto público del 2024″, aseveró.

Argumentó que en la referida ley se prevé un crecimiento en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del rubro “personal y obligaciones sociales” de aproximadamente S/10,000, el cual no es consistente con el MMM, en el que se estima un crecimiento total del gasto de similar magnitud.

Señaló que el incremento del gasto en personal del presupuesto no dejaría espacio para el incremento en ningún otro rubro de gasto público. De ahí que indicó que esta clase de inconsistencias deben evitarse, debido a que el MMM es el documento que establece los principales supuestos para la elaboración de la ley de presupuesto, y estos no pueden dejar de respetarse durante el proceso de formulación y aprobación de esta.

Créditos inconstitucionales

El colegiado también hizo notar en su comunicado que en el Decreto de Urgencia (DU) N° 039-2023 del Ejecutivo que autorizó un nuevo crédito suplementario para el 2024 por S/400 millones para las garantías en el marco del programa Myperu no está acorde con la institucionalidad fiscal vigente.

Esto debido a que los créditos suplementarios deben ser tramitados a través de un proyecto de ley ante el Congreso como se establece en el artículo 80 de la Constitución.

“El Consejo Fiscal reafirma lo expresado en ocasión de los créditos suplementarios aprobados por los DU N°086-2021 y DU N°100- 2021, incluyendo la necesidad del análisis del cumplimiento de requisitos formales y sustanciales previstos en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, dijo.

“El Consejo Fiscal considera que dicha medida (el crédito suplementario para el 2024) sería contraria al propio Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece que los créditos suplementarios son asignaciones presupuestarias adicionales a las aprobadas en la Ley de Presupuesto. En la fecha de aprobación del crédito suplementario (29 de noviembre) la Ley de Presupuesto todavía no se había publicado, y, por tanto, no estaba vigente (6 de diciembre)”, agregó.

Finalmente, el colegiado indicó que sus opiniones emitidas si bien no pueden ser compartidas por las actuales autoridades económicas, se formulan de forma autónoma y con sustento técnico, libres de cualquier interés subalterno.

