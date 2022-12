La juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República y su primer mensaje a la nación fueron bien recibidos por el mercado y los gremios empresariales, pues estos expresaron su optimismo respecto al nuevo gobierno y a la voluntad de conformar un gabinete de “ancha base” que impulse el retorno de la meritocracia.

Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), explicó que ven el primer mensaje “con un optimismo cauteloso” y destacó que se observó un mensaje de unidad, “de llamado al diálogo, de búsqueda de acuerdos, y de poder retomar la senda del crecimiento económico”.

“Ha hablado de tener un gabinete de ancha base, porque ha hablado de todas las sangres, pero también ha dicho que tienen que estar los mejores y las mejores para hacerse cargo de una situación tan crítica como la que tiene el país. Todo eso genera optimismo porque lo que necesitamos es cambiar la trayectoria descendente en la que estábamos para ir en la dirección correcta y comenzar a sacar al país adelante”, afirmó Caipo a Perú21.

En ese sentido, consideró que el hecho de que Boluarte haya sido funcionaria debería contribuir a que se restablezca el orden meritocrático.

“Algo que hemos reclamado desde el sector privado y desde la Confiep es la calidad de los nombramientos. Y con esto no es que uno quiera nombramientos de la misma afinidad política; no es tan relevante si son personas de derecha o de centroizquierda, sino que sean personas con capacidad, íntegras. Ha quedado claro y debemos aprender todos que no podemos tolerar la corrupción”, aseveró.

Gabinete tecnocrático

El anuncio de un gabinete con profesionales preparados también despertó confianza en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Su presidente, Jesús Salazar Nishi, expresó que la llegada de Boluarte y su mensaje generan la expectativa de que evalúe bien su gabinete y que ello vaya de la mano con el retorno de la tecnocracia a los ministerios.

“Al Perú se le abre un camino de esperanza, condicionado a que la presidenta haga lo que está diciendo. Es decir, convocar un gabinete de ancha base donde prevalezca gente proba y técnica, que conozca de manejo del Estado y empezar a andar con un aparato estatal que, tras un año y medio, ha sido depredado”, comentó.

Mensajes antiinversión

Dado que a finales de mayo Dina Boluarte hizo comentarios contrarios a la minería durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, Perú21 le preguntó a Salazar si ello era tomado como un hecho del pasado o si debía generar un optimismo más cauteloso.

Para el empresario, el suceso correspondió a un contexto diferente. “Entiendo que las declaraciones dadas por la entonces vicepresidenta corresponden al contexto de su momento. No veo ahora a la presidenta Boluarte expresarse de la misma manera. Veo que ella comprende que la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros es reconstruir un país, llamar a la unidad nacional, dejar los divisionismos y convocar a todos los sectores políticos y de la sociedad civil, así como gremios empresariales”, dijo.

Para la gerenta general de ComexPerú, Jessica Luna, hay que destacar “que se ha seguido la ruta de la Constitución para salir de la crisis”, lo que genera estabilidad de cara al mundo y a las inversiones.

“En noviembre viajamos con la actual presidenta Boluarte al APEC (Tailandia) y, en los diversos espacios con los inversionistas, dio un mensaje de promoción de la inversión privada”, aseguró.

Tenga en cuenta

-Jessica Luna, de Comex, también señaló que ahora el gran reto es conformar un gabinete con los mejores profesionales que generen confianza.

-Aspan saludó el desenvolvimiento democrático de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante los momentos más críticos.