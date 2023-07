El fichaje estrella del Inter Miami, Lionel Messi, hizo retumbar el fútbol internacional en el último mercado de verano, pues sería la primera vez que el crack argentino jugaría por tierras americanas tras su gran carrera en el Barcelona de España y un paso no tan feliz por el Paris Saint Germain.

Precisamente tras los rumores de que el rosarino dejaba el PSG hicieron que David Beckham, copropietario del Inter Miami, empezara con las negociaciones y así se avivaron los rumores. Su competencia no era para no tener en cuenta, pues el propio Barcelona lo quería de vuelta o clubes árabes que le ofrecían grandes cantidades de dinero.

Según comentó el exvolante del Real Madrid a goal.com, cuando explicó el fichaje del rosarino en el seminario ‘Lecciones de liderazgo’, donde acudió para cerrar la contratación, solo un día después tenía “un millón de mensajes en su teléfono”.

“Hace un par de semanas, me desperté con alrededor de un millón de mensajes en mi teléfono, estaba pensando, ‘¿Qué ha pasado? No suelo recibir tantos mensajes. De repente, escuché que Leo salió y anunció que viene a Miami, obviamente, no fue una sorpresa para mí”, contó David Beckham.

Cabe destacar que el Inter Miami también fichó a Sergio Busquets, otro exBarcelona que llegará para volver a jugar con Messi. Ambos formarán, seguramente, la columna vertebral del equipo de Beckham, quien aseguró que quiere más fichajes de estrellas del fútbol.

“Cuando escucho que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, que ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento masivo para nosotros”, dijo Beckham en el seminario.