En una entrevista exclusiva con dos medios catalanes, Lionel Messi confirmó lo que se escuchaba a gritos: no volverá al equipo que lo vio debutar en el fútbol profesional, el Barcelona, sino que fichará por el Inter de Miami de la MLS.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, declaró Lionel Messi.

Como lo mencionó en el año 2020, Lionel Messi quería vivir y jugar en Estados Unidos. A partir de julio de este año, el argentino se integraría a los trabajos precompetitivos de su nuevo club, el Inter de Miami para participar de la MLS.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de volver a Barcelona, pero después de lo que pasé y la salida que tuve, no quería volver a estar en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, agregó el campeón del mundo.

Asimismo, el hasta hace poco delantero del PSG reveló a Mundo Deportivo y Sport que escuchó “que tenían que vender jugadores o bajarles el sueldo, pero yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de lo que tuviera que ver con todo eso”.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el Barcelona se despidió de tres de sus referentes y capitanes (Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba), lo que disminuyó la masa salarial del club, pero no sería suficiente para convencer al ‘10’.

Finalmente, en reiteradas oportunidades, tanto Lionel Messi, como su padre Jorge, dijeron que el capitán de la Selección de Argentina jugaría hasta gratis en el club de sus amores, el Barça, algo que no se cumplió en la realidad.





