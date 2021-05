Esta semana fue el Día Internacional de Star Wars. Hace una década no existía, pero los fans se dieron cuenta de que el mantra conocido de los jedis “may the force be with you” empezaba parecido a “May the fourth”, que es la manera angloparlante de decir 4 de mayo. Desde entonces, fans de todo el mundo celebran este día conmemorando la saga cinematográfica más exitosa de la historia de este mundo hasta una galaxia muy, muy lejana.

No había nacido cuando se estrenó el episodio IV en 1977, pero sí recuerdo haber ido al cine en la década de los 90, cuando volvieron a estrenar la saga original con algunas actualizaciones de efectos especiales. Inmediatamente me fascinó, como seguro pasó con miles de millones de niños en el mundo.

Es una historia perfecta entre el bien y el mal. La lucha contra el lado oscuro. De niño, solo ves peleas con sables de luz y el uso de “la fuerza”, en mundos extraños con extraterrestres y monstruos, pero a medida que pasan los años, y vuelves a ver la saga completa por novena vez a los 30 años, te das cuenta de que es mucho más.

El conflicto principal de la película, el eje que mueve la historia, no está en vencer a una fuerza externa, sino en conquistar tus propios miedos. Todos los personajes que vemos en las 11 películas (y contando) tienen una lucha interna que determina el rumbo que van a tomar en su vida.

Por eso es por lo que estas películas siguen vigentes, 44 años después desde que George Lucas nos mostró a Luke Skywalker, porque el miedo y la lucha contra nuestros propios demonios e inseguridades es una constante de nuestras vidas, y ver cómo un héroe puede vencer lo imposible les da esperanza a millones de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo y en todos los idiomas.

A pesar de que las últimas películas no fueron de mi mayor agrado, no puedo esperar ver qué nuevas historias nos van a contar y qué nuevos personajes vamos a conocer de este mágico universo donde prima el honor, el valor, la dedicación y la fantasía. En buena hora que Disney haya comprado Star Wars a la módica suma de US$4 mil millones, en 2012.

Hay mucho, también, de política y la lucha contra el totalitarismo, del sometimiento ideológico, del abuso de poder y de la responsabilidad de actuar cuando se está en una posición de autoridad, pero eso lo guardo para una futura conversación.

