El pasado domingo fueron los premios Oscar. Tradicionalmente esta ceremonia era una ocasión de celebración y entretenimiento para mí. Veía todas las películas con anticipación y sintonizaba TNT desde las 5 de la tarde para ver la previa de la previa. Este año, sin embargo, fue otra mi actitud para con los premios de cine más importantes del mundo.

Las películas no han llegado a las salas porque no hay cine en el Perú desde hace 14 meses. Una lástima. No pude ver las películas competidoras, salvo un puñado muy reducido gracias a las plataformas de streaming que entraron a la competencia con sus propias producciones.

Otro aspecto que me fastidió fue la falta del gran espectáculo. En la edición N° 93 vimos a las estrellas dispersas en distintos escenarios, separados por la distancia prudente, pero enalteciendo el vacío y el distanciamiento como el gran protagonista de la noche. Además, desde hace 3 años decidieron eliminar al anfitrión de la noche, quien siempre solía ser un comediante, que no solo hacía más entretenida la velada, sino que le daba un orden.

Las personas recurren a la ficción para olvidarse – al menos de manera efímera – de la realidad. La ceremonia que representa lo mejor del séptimo arte fue un recuerdo de la triste y dura pandemia que nos sigue atacando y cómo es que nadie está exento de sus garras.

Desde hace algunos años que veo esta ceremonia con cierto descontento. Hasta hace una década, los Oscars premiaban a las películas por su capacidad para cautivar, hacernos soñar, llevarnos a mundos imposibles con personajes increíbles. Hoy, todo tiene que ser político e inclusivo y si tu película no parece una publicidad de Benetton ni siquiera estás invitado a la gala. ¿Qué pasó con películas épicas como Titanic y El Retorno del Rey? Que dicho sea de paso están empatadas con Ben-Hur como las más galardonadas de la historia.

Quiero creer que el tono político y la crítica a la sociedad son una moda o una fase, como en algún momento fueron vampiros, zombis y superhéroes. Si quiero ver la cruda realidad puedo ver las noticias o por mi ventana, no politicen el espacio donde millones buscamos una distracción.

Difícilmente, esto vaya a ocurrir el próximo año. Vaticino que la temática central de las producciones hollywoodenses será el actor principal de esta película de terror que parece no acabar: la pandemia.

