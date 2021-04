He vuelto a ver Game of Thrones. Es la mejor serie del mundo y creí que serviría de distracción. He notado una característica de la serie que sirve mucho como analogía para nuestra situación actual.

Cuando la serie ya alcanzaba la mitad de su segundo acto, se avizoraba quién sería el enemigo final. En medio de una guerra entre cinco monarcas, estos se unen para luchar contra un enemigo en común: los caminantes blancos, capaces de convocar a los muertos para que se sumen a sus filas. Una batalla entre la vida y la muerte.

Algunos fanáticos advirtieron que se trataba de una analogía del calentamiento global. Cómo finalmente debíamos unirnos para luchar contra este cambio climático. Desde hace más de un año, podríamos reimaginar esta analogía con la pandemia. Desde Aristóteles hasta Condoleezza Rice han reconocido que un enemigo en común une a la población.

Ahora se dibuja una tercera analogía. Más representativa del panorama peruano. La lucha contra el comunismo. El comunismo es responsable de 100 millones de muertes en los últimos años. Es un cáncer de la sociedad que, a pesar de la evidencia empírica de su fracaso, algunos ilusos siguen prendiéndoles cirios a sus ídolos y muchos fanáticos confían en que esta vez sí va a funcionar. Spoiler alert: no funciona.

Esta ya dejó de ser una batalla entre la izquierda y la derecha. Es una lucha entre democracia y totalitarismo. Entre progreso y retroceso. Una lucha por la libertad, y es responsabilidad de todos los peruanos elegir por qué bando queremos luchar, porque el desafecto y el desinterés no son excusas válidas, sobre todo en estas elecciones.

En GOT, antes de la guerra, arman hasta a los niños para luchar la batalla. Lo mismo debe suceder ahora, donde hasta el más apático de la política debe tener una posición. Si quieres sumarte a los ‘caminantes rojos’, adelante. Estás en tu derecho. Pero si quieres luchar por la democracia, tienes que alzar la voz. Toda persona suma.

En la serie hay un personaje que a último momento retira su participación en el conflicto contra los caminantes blancos y rompe su promesa. No seas como Cersei y no dejes que otros luchen por ti. Las decisiones que tome el próximo presidente tendrán impacto en todos los peruanos, no solo en los que participan en política.

