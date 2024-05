Y siguen las sorpresas. Tras el galardón de la actriz Meryl Streep con la Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, ahora le toca el turno al cineasta estadounidense, George Lucas, tras su aparición en el Festival este viernes.

Lucas pudo hablar en una entrevista con el periodista francés Didier Allouch sobre el gran impacto que tuvieron estas películas en el mundo del cine de ciencia ficción. En su opinión, Star Wars no debe ser menospreciado. “Es mucho más que una película solo de naves espaciales.”

En el evento, Lucas, quien es considerado la celebridad con más dinero en el mundo por Forbes, señaló que Star Wars no debe ser vista a la ligera. “Star Wars no es una película de naves espaciales, es mucho más”, resaltó el también guionista y productor generando el aplauso de los asistentes.









Lucas, quien además de dirigir la saga de Star Wars, también fue guionista y productor de ella, explicó sobre sus orígenes. Originalmente, pensaba hacer la cinta bélica Apocalypse Now, una película retratando los (entonces) recientes eventos de la Guerra del Vietnam, pero luego se lo dejó a su compañero Francis Ford Coppola. “Mi versión era más satírica, mientras que Francis lo cambió a un tono más serio.”

Enfatizó en que Star Wars siempre estuvo pensada para niños, el verdadero público objetivo de la franquicia. “”Star Wars” siempre ha sido una película para niños de 12 años. Siempre fue pensada de esa manera, para los niños durante la Guerra de Vietnam”, aclaró el director. “En aquel momento todos estábamos a punto de ser reclutados y la gente regresaba en ataúdes. Estábamos saliendo a la calle por los derechos civiles y viviendo momentos muy oscuros, y pensé que quería hacer algo muy poderoso para los niños”, añadió.

Lucas también recordó la cinta que le abrió las puertas de Hollywood, American Graffiti, estrenada en 1973. Lucas admitió que creó la cinta porque por entonces, sentía una gran pasión e interés por los coches de carreras. Incluso, por entonces, quería ser un conductor de carreras.





Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en "Star Wars: Episodio IV".





“Mi primer pensamiento fue ‘quiero hacer eso, carreras’. Ahí es cuando me di cuenta de que no era tan buen conductor y en las carreras, si no eres bueno, es mejor dejarlo”, confesó. Muchos críticos inicialmente rechazaron su película, pero él insistió, llegando a estrenar la cinta y obteniendo 25 millones de dólares el primer fin de semana en taquilla. Según Lucas, las grandes productoras recién comenzaban a contratar a jóvenes apasionados que estaban saliendo, ilusionados, de las escuelas de cine.

Debido a su larga carrera fílmica e influencia en el cine, George Lucas será condecorado con la Palma de Oro en la edición número 77 del Festival este sábado 25 de mayo. El cineasta admite sentirse honrado por ello: “Tengo un sentimiento nostálgico, pero es un gran honor. Hay muchos fans a pesar de que no hice la clase de películas que ganan premios”.

Lucas también recuerda sus inicios durante los años 70, junto a otros grandes del cine como Francis Ford Coppola, Martin Scorcese y Steven Spielberg. Admite que todos eran jóvenes y apasionados. “Para ser honestos, nosotros no estábamos interesados en hacer dinero, estábamos interesados en hacer películas, era la gran diferencia”, finaliza.





