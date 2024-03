Javier Parisi, uno de los más reconocidos imitadores de John Lennon, regresa para su presentación en Lima en un show que se realizará este 4 de abril en Centro de Convenciones Bianca, Barranco, Lima.

Nacido en la ciudad de Lanús, Buenos Aires, Argentina; desde niño fue profundamente influenciado por The Beatles. A los veinte años decidió crear su primera banda tributo a los «Fab Four from Liverpool»

Con ya nueve años de experiencia, su banda recibiría una invitación de los directores de la «International Beatleweek» de Liverpool para actuar en la «Convención Anual de los Beatles», tras ser recomendados por Allan Williams, primer manager de The Beatles, tras haberlos visto actuar en varias ocasiones en Argentina. Tras conocer a Helen Anderson, la distinguida diseñadora que creó las clásicas gorras de cuero para John Lennon a lo largo de su carrera, llegaría su contacto con Julián y, finalmente, visitar y conocer al resto de familia, que le dio su aprobación para todos sus proyectos.

Luego de presentar su espectáculo “Imagine, The Beatles legacy” durante todo el 2023 en los escenarios más destacados de todo el mundo, recorriendo más de 20 países y 30 ciudades, ahora Javier Parisi presenta su nuevo espectáculo y concepto llamado “The Beatles, In my life”.

Parisi trae un espectáculo totalmente renovado donde demostrará su versatilidad al recrear a John en sus distintas etapas que incluirá, el concierto en la azotea, beatlemania, psicodelia, su carrera solista, y mucho más.

Canciones y muchos momentos mágicos creados por el artista que te hará sentir que estás frente a John Lennon en uno de sus conciertos. Emoción, nostalgia, pasión son algunas de los sentimientos que experimentara tu cuerpo al asistir al show.

Los boletos están disponibles en la plataforma de Joinnus. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar este show, no dejes pasar este sorprendente tributo a los cuatro de Liverpool.

