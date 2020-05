A Diana le avisaron de su despido de la institución en la que trabajaba a pocos días del inicio del estado de emergencia. No se trataba de un bajo rendimiento; todo lo contrario, había sido contratada hace poco para dirigir un proyecto especial. Sin embargo, un recorte de presupuesto obligó su despido. Sin tiempo para lamentaciones, empezó a buscar una salida. Necesitaba un nuevo ingreso económico que le permita llevar el confinamiento junto a sus padres y hermanas con tranquilidad.

Pensó, pensó y pensó. Hasta que se le presentó la oportunidad de vender productos de bioseguridad. Las mascarillas y protectores faciales eran buscados con suma necesidad debido a la crisis. Encontró un proveedor y empezó a ofrecer los artículos a su círculo más cercano. Recuerda que su primer reparto incluyó a 10 personas distintas.

Hoy esa cifra se ha multiplicado y ya lleva más de un mes en el rubro. Menciona que lo más difícil ha sido encontrar fabricantes y proveedores certificados y que cumplan todas las disposiciones sanitarias, además, la variación de los precios ha sido otro obstáculo. Pero a pesar de todo Diana está conforme. Ella, licenciada en Turismo Sostenible, nunca se imaginó en este rubro. “La incertidumbre me llevó a esto. Todo ha sido rápido y felizmente ha marchado bien”, comenta.





TRANSFORMACIONES

Fue Charles Darwin quien lo dijo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio”. La frase puede servir como analogía al tiempo de crisis en el cual nos encontramos. Vivimos un tiempo de transformaciones sociales y económicas. El coronavirus ha obligado al mundo, a la sociedad, a las empresas y a sus líderes a cambiar.

Una encuesta reciente de Ipsos Perú menciona que el 42% de peruanos actualmente está sin trabajo o ya no percibe ingresos a causa de la crisis. El Gobierno viene haciendo esfuerzos a través de los distintos bonos de ayuda para los ciudadanos y las empresas, pero parece no ser suficiente. Y el problema no solo es local. La proyección es que la economía de la región, incluido el Caribe, se contraerá un 5,2%, según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este escenario una palabra ha surgido para darnos esperanza: reinventarnos.

“Si bien vienen acompañadas de desastres, las crisis también son una oportunidad. El ser humano se va adaptando y según el contexto en el que se desenvuelve va adecuándose, buscando y propiciando una salida. Eso es lo saludable. Siempre vamos a tener problemas en la vida, pero uno tiene que preguntarse qué alternativas hay”, explica el psiquiatra Enrique Bojorquez, catedrático de la Facultad de Medicina Humana de la USMP. “Y todo ello parte cuando aceptamos la incertidumbre, al caer en cuenta que no tenemos el control total de las cosas”.

Durante esta pandemia son varios los ejemplos locales de reinvención, tanto en la vida personal como en el mundo laboral. A inicios de mes se conoció que la tradicional panadería San Antonio cambió de rubro y ahora es un minimarket. Un golpe de timón al que le han seguido otras firmas como el restaurante La Mar, la tienda Platanitos, la cadena de hoteles Casa Andina, entre otros. La transformación digital también ha estado a la orden del día, así como una gran lista de emprendimientos individuales que han sido concebidos en tiempo récord.

Pilar Jericó, consultora en gestión de las organizaciones señala en una columna en el diario El País que esta crisis económica se convertirá en un espacio de nuevas oportunidades. “No será fácil, así que necesitaremos grandes dosis de creatividad y de curiosidad”, menciona la conferencista para luego agregar que “el tiempo es oro. Dedicarnos durante meses a definir una estrategia para orientar nuestro trabajo es algo impensable. Hay que abrir bien los oídos y los ojos, investigar y probar”.

CAPACIDAD DE RESILIENCIA

Y desde que empezó la crisis otro término ha sido altamente discutido: la resiliencia. La Asociación Americana de Psicología la define como el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas”. La institución recalca que la resiliencia es ordinaria, que comúnmente las personas la vienen sacando a flote, a pesar de que no caigan en la cuenta de ello. Asimismo, no significa que no se sienta angustia o dolor ante una mala situación. Todo lo contrario; implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las circunstancias para desarrollar potencialidades creativas personales y grupales.

Para Bojorquez, este término está íntimamente ligado a la reinvención. “Se trata de una capacidad natural del ser humano. Hay cosas terribles que han pasado a lo largo de la historia, pero siempre ha aparecido esta forma de actuar. A diario sufrimos dificultades de este tipo, lo único que ha cambiado es que ahora enfrentamos un obstáculo global”.

Y muchas veces, enfrentar esos obstáculos significa empezar nuevamente de cero, como lo ha hecho Diana, como lo han hecho miles de peruanos durante esta pandemia. Construir a partir de un desastre. Saltar ante la adversidad, sacarle la vuelta a las amenazas. Volver a inventar (nos).





