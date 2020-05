El pasado domingo 15 de marzo, los lectores de un popular diario peruano nacidos bajo el signo de Capricornio leyeron con mucho relajo la sección del horóscopo. Los astros les tenían preparado un pronóstico alentador. “Tus problemas económicos terminarán muy pronto”, rezaba el particular enunciado.

El mismo día, los Leo celebraban. El horóscopo publicado en otro diario tenía un buen pronóstico. “Amor: no quiere herir a nadie pero usted merece un vínculo comprometido. No desespere, llegará pronto”. Pero aquel deseo venía con una orden también para mejorar la salud: “Salga a caminar más”.

Algo parecido recomendaba el horóscopo de otro diario, aunque –más atrevido– mencionaba directamente qué hacer a los Virgo. “Salga al encuentro de la naturaleza. Le hará bien”, dictaba.

Los tres pronósticos no tuvieron mucho en particular. Cada día, son varios los periódicos que mantienen una sección dedicada a la milenaria disciplina de predecir el futuro. Son varios también los lectores que tienen memorizadas las páginas para ir directamente en busca de ellas. Pero, aunque los ejemplos mencionados no guardaron peculiaridad alguna, sí lo tuvo el día mencionado: domingo 15 de marzo, una fecha difícil de olvidar para los peruanos. En la tarde de aquel día el presidente Martín Vizcarra dictó el estado de emergencia y ordenó el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Es así que con ese anuncio, que ningún horóscopo pudo predecir, los Capricornio caerían en cuenta de que los problemas económicos –en vez de terminar– iniciarían, los amores de los Leo en esta crisis no llegarían pronto y “salir al encuentro con la naturaleza” probablemente solo les provocaría a los Virgo una gran multa.

LLENAR VACÍOS

La historia cuenta que el horóscopo de diario –tal como lo conocemos hoy– fue obra del inglés R. H. Naylor. Resulta que en 1930, el editor del diario británico Sunday Express le pidió una predicción sobre la recién nacida princesa Margaret. La popularidad del artículo llevó a que tenga un espacio regular en el diario y pronto la columna se imitó en distintos diarios del mundo. A casi un siglo de haber sido creada, estas predicciones, al igual que los videntes, clarividentes y tarotistas, continúan encandilando. Y su traspaso a las redes sociales no se ha hecho esperar.

Según Google Trends, por estos días de cuarentena en Perú la palabra “Horóscopo” dobla en búsquedas a términos como “Mensaje presidencial” o “Martín Vizcarra”.

El psiquiatra Enrique Bojorquez, catedrático de la Facultad de Medicina Humana de la USMP, explica que el interés que muestra un sector de la población por estos temas que pretenden ser científicos pero no lo son “tiene que ver con necesidades de seguridad. Al ser humano le atormenta mucho la incertidumbre y los horóscopos ‘mágicamente’ resuelven esta necesidad”.

Para el especialista, este menester se encuentra más acentuado en personas que son más “sugestionables”. Y en medio de esta crisis, donde el estrés, la ansiedad y otros sentimientos se encuentran más acentuados, “tendemos a llenar estos vacíos” con la lectura de estas predicciones. Esa es quizás una explicación a por qué los Piscis pueden creer que “le pedirán una cita pronto”, en pleno confinamiento, tal como señala una predicción realizada el martes en un diario importante.

NADIE LO PREDIJO

Durante los últimos años, el doctor Manuel Barrantes, profesor de Filosofía de las Ciencias en Sacramento State University (EE.UU.), ha prestado un especial interés a indagar sobre la disciplina de la astrología. Uno de los puntos más llamativos –dice– es que esta materia se ha quedado “estancada por más de dos mil años”.

“No está abierta a comparar sus resultados con los resultados de otras ciencias, a dialogar con los descubrimientos de la filosofía empírica, por ejemplo. Está cerrada en sí misma, tiene huecos en la teoría y no tiene interés en llenarlos”, explica el intelectual peruano.

Sin embargo, la razón por la cual las personas pueden llegar a simpatizar con la astrología se deba a que la ciencia, como tal, puede llegar a mostrarse más complicada. “Es una disciplina que opera con probabilidades. La mayoría de la gente no está contenta con una situación de incertidumbre. Buscan tener algo de control sobre sus vidas y por eso, quizás, se apoyan en la astrología y los horóscopos, que ‘te dicen qué ocurrirá’”.

Y cierta triquiñuela también ayuda. Barrantes apunta a la manera en que las predicciones siempre dejan un resquicio: “Si te dicen ‘una sombra se avecina en el oriente’, te pueden estar prediciendo que se viene una tormenta, que van a construir un edificio, que se viene el coronavirus o que van a elegir a Trump”. Quizás es por eso que, aunque tengamos la certeza de que ningún horóscopo predijo la pandemia del coronavirus –como sí lo hizo la ciencia y la medicina–, haya más de uno que crea lo contrario.

En 2015 el reconocido jurista y periodista Francisco Chirinos Soto contaba que en sus tiempos como director del diario Correo Arequipa solía haber días en que el horóscopo no llegaba a tiempo. Es así que la cara de preocupación invadía a los encargados. “No se preocupe, espéreme un rato”, les decía Chirinos, mientras se sentaba frente a su máquina de escribir. En minutos ya tenía escrito el horóscopo para el día siguiente.

Historias como las de Chirinos abundan. Muchos horóscopos actuales aún mantienen una relación íntima con la improvisación; sin embargo, algunas llevan las firmas de sus autores. Así que si no está de acuerdo con lo que su horóscopo le tiene preparado para mañana, ya sabe adónde ir, aunque lo más recomendable para conocer el futuro siempre será leer las otras páginas de los diarios o sentarse a ver la conferencia presidencial.

