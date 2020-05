En la nueva encuesta de Ipsos Perú, un 41% de peruanos señala que se ha quedado sin trabajo por la crisis de la pandemia del COVID-19 y no percibe ingresos por el que fue su labor. Asimismo, un 20% indicó que es ama de casa, estudiante jubilado o que no trabaja habitualmente.

Este resultado fue obtenido al ser consultados por ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos?. Así, un 13% indicó que trabaja por teletrabajo; un 10% aseveró que sale a trabajar porque está dentro del grupo de personas autorizadas por el Gobierno; un 8% expresó que está en su casa sin trabajar pero realiza labores habituales y recibe un sueldo. Finalmente, un 7% acotó que sale a trabajar pese a que no está autorizado.

Por otro lado, al ser consultados sobre qué acciones se deberían tomar en torno a la cuarentena, un 54% indicó que esta se debería mantener en las ciudades de alto contagio; un 36% indicó que debería continuar en todo el país; un 9% que la medida sea levantada y un 1% no precisó.

El sondeo publicado hoy en Perú21 también planteó cuáles son los mayores problemas que han afectado a ciudadanos durante la cuarentena. Un 65% indicó que es la reducción de ingresos económicos; un 52% el temor al contagio; 27% la dificultad para conseguir ciertos productos; un 27% señaló que eran los problemas de salud en el hogar no relacionados con el COVID-19; entre otros.

Al ser consultados sobre quién es responsable de que los mercados sean focos de contagio de COVID-19, un 46% consideró que son los comerciantes; un 42% responsabilizó a las municipalidades; un 9% al gobierno central, y un 3% no precisó.

Finalmente, el sondeo de Ipsos Perú señala que el 47% de peruanos cree que seguirá en su trabajo habitual cuando se levante la cuarentena; el 13% indica que no tenía un trabajo en la cuarentena y que buscará uno; el 20% indicó que habrá perdido su trabajo y tendrá que buscar uno distinto; el 6% indicó que habrá perdido su trabajo y que no buscará uno nuevo; el 5% señaló que no tenía un trabajo antes y no buscará uno; y el 3% no precisa.

La ficha técnica de esta encuesta de Ipsos Perú se realizó en 21 departamentos más la Provincia Constitucional del Callao. Tuvo un tamaño de muestra de 1,020 personas mayores de 18 años de todos los NSE del ámbito nacional urbano. Se realizó del 14 al 15 de mayo del 2020. El diseño muestral fue polietápico. Margen de error +/-3%. Nivel de confianza: 95%. www.ipsos.pe

