A finales de enero unos datos de Google Trends llamaron la atención. La herramienta de medición de búsquedas señalaba que durante los últimos días del mes las búsquedas de ‘corona virus cerveza’, ‘cerveza virus’ y ‘cerveza coronavirus’ se habían disparado en todo el mundo.

Parte de la explicación a este extraño suceso partía de la preocupación de miles de personas por un posible brote de un nuevo coronavirus, ese mal que por aquellos días vivía aún confinado solo en China. Sin embargo, algo más llamaba la atención. ¿Por qué relacionarla con el término ‘cerveza’? ¿Por qué exactamente con la cerveza Corona?

CONTAGIO FONÉTICO

En Estados Unidos, donde Corona es la cerveza importada más vendida, la mayoría de búsquedas de estos términos ocurrieron en tres estados: Nevada, Arizona y Connecticut. Google tenía la explicación, la cual se fundaba en una obviedad: la similitud entre ambos nombres podría haber llevado a algunas personas a creer que quizás exista una relación entre los dos términos. En inglés la pronunciación de esta cerveza es ‘corona beer’.

Un artículo de CBS News, que informó sobre la curiosa búsqueda, mencionó también que por aquellos días de enero las fake news en redes abundaban. Uno de ellos, por ejemplo, mencionaba que EE.UU. ya tenía la vacuna contra el coronavirus. Otra, que la fundación Bill y Melinda Gates estaba detrás del brote de la enfermedad. Que en ese contexto haya gente que crea que hay relación entre una cerveza y un virus letal no era del todo descabellado.

Y así seguramente lo pensó Constellation Brands, la firma que tiene los derechos de producción y distribución de Corona en EE.UU., que se pronunció señalando que la compañía no estaba preocupada por aquel episodio, el cual pronto –aseguraban– quedaría en el olvido.

MITOS Y SONDEOS

Nacida en 1925, en México, Corona empezó a exportar a EE.UU. en 1976, y hoy está presente en más de 150 naciones. Sobre el producto se han creado una serie de mitos, que tratan de explicar desde las razones del uso de la botella transparente hasta la tradicional rodajita de limón. Quizás en un futuro también se cree otra historia sobre la base de la confusión con el coronavirus.

En febrero, la marca sufriría nuevos reveses. Mientras se informaba sobre su desplome de un 8% en la Bolsa de New York, dos encuestas que tuvieron eco en distintos medios, entre ellos la CNN, Infobae y Forbes, la dejaban mal parada. La primera era de autoría de la 5W Public Relations, una firma de relaciones públicas. En el estudio se menciona que un 38% de estadounidenses afirmó que no compraría Corona “bajo ninguna circunstancia” debido al brote, y otro 14% dijo que no ordenaría una Corona en público. El estudio abarca encuestas a 737 bebedores de cerveza en los EE.UU.

“No hay dudas de que la cerveza Corona está sufriendo por el coronavirus. ¿Se pueden imaginar entrando a un bar y decir ‘hola, ¿me pones una Corona?’ o ‘pásame una Corona’?”, comentó el presidente de 5W, Ronn Torossian, para quien tener una marca “asociada a un virus que está matando a gente en todo el mundo” representaba un “desastre”.

El segundo informe, a cargo de la consultora YouGov, concluía que la intención de los consumidores de comprar Corona cayó a su nivel más bajo en dos años.

Ambos estudios originaron un nuevo pronunciamiento de Constellation Brands que aseguró que sus clientes “entienden que no hay un vínculo entre el virus y nuestro negocio”. Además, precisaron que las ventas continuaban siendo muy fuertes. “No hemos visto ningún impacto en nuestra gente, instalaciones u operaciones y nuestro negocio continúa funcionando muy bien”, precisó Bill Neladas, CEO de la firma.

Con la misma energía respondió Víctor Melillo, ejecutivo de la agencia de publicidad Beyond Group. Durante una entrevista con CNN, el especialista calificó a la encuesta de 5W Public Relations como “viciada” y poco profesional. “Uno debe tener mucho cuidado (con estas encuestas). Se trata de una marca que está haciendo las cosas bien. El problema está con la ligereza que se toca el tema”, manifestó.

Y esa ligereza tiene su máxima expresión en las redes sociales, donde infinidad de memes y bromas asocian aún al virus con la marca de cerveza.

Hace un mes, la multinacional belga Anheuser-Busch InBev, dueña de la marca a nivel mundial, confirmó que sus ventas en China se han desplomado. Y para continuar con los males, a comienzos de abril, su producción en México tuvo que ser suspendida a pedido del gobierno.

Más allá de los comunicados, Corona se ha mantenido en silencio, tal como lo han recomendado los especialistas en marketing. Al fin y al cabo, su nombre forjado a lo largo de casi cien años es más consistente que una triste confusión.

