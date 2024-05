Al enterarse de la muerte de Paul Auster este martes, el diario The New York Times tituló “Muere Paul Auster, el santo patrón del Brooklyn literario”. El medio resumió así lo que significó el escritor para el pueblo estadounidense, acaso un autor que tuvo presente a lo largo de toda su vida a Nueva York. De hecho, su “Trilogía de Nueva York” terminó convirtiéndose en su obra más alabada por la crítica.

Nacido el 3 de febrero de 1947 en Newark (Nueva Jersey) en una familia judía centroeuropea, Paul Auster estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia (1970) y se especializó en literatura del Renacimiento.

Tras terminar la Universidad, se instaló en París donde vivió entre 1971 y 1973. De regreso a Estados Unidos se dedicó a la traducción (Mallarmé o Sartre), para después empezar su carrera de escritor.

Debutó con poesía ‘Unearth’ (1974) y ensayos en las revistas ‘New York Review of Books’ y ‘Harper’s Saturday Review’.

Pasó por momentos particularmente oscuros en la década de 1970 cuando se casó y cuatro años más tarde se divorció de la cuentista estadounidense Lydia Davis, con quien tuvo a Daniel.

Paul Auster en fotografía de 1988.





CON MÁQUINA DE ESCRIBIR

Bajo el seudónimo de Paul Benjamín, publicó su primera novela policíaca ‘Squeeze Play’ (1982) y luego ‘La invención de la soledad’ (1990), de corte autobiográfico.

Su despegue como escritor le llegó sin embargo en 1985 con la novela ‘La ciudad de cristal’, primera de ‘La trilogía de Nueva York’ junto con ‘Fantasmas’ (1986) y ‘La habitación cerrada’ (1986).

Descrito como el “decano de los posmodernos estadounidenses” y “el más meta de los escritores de metaficción estadounidense”, Auster combinó historia, política, experimentos de género, búsquedas existenciales y referencias personales a los escritores y la escritura.

Siendo profesor en la Universidad Princenton de Nueva York editó ‘El país de las últimas cosas’ (1987) y ‘El Palacio de la luna’ (1989).

Auster era un autor tan anticuado que usaba máquina de escribir y desdeñaba el email u otras formas de comunicación electrónica.

Entre sus últimos ensayos están ‘La llama inmortal de Stephen Crane’ (2021) y ‘Un país bañado en sangre’ (2023), donde mezcla biografía, anécdotas históricas y un análisis desde el origen de EE.UU. hasta los conflictos armados de la actualidad por entonces.

Tras hacerse publicó que padecía cáncer de pulmón, Auster publicó ‘Baumgartner’ (2023), una historia sobre el amor, el deseo, la pérdida y la memoria.

Entre los numerosos galardones recibidos, sobresale los premios Médicis, Independent Spirit, Leteo, Qué Leer. Asimismo, en 2006 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Era miembro de la American Academy of Arts and Letters y Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

