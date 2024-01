Hola, amor. Hola, esposo mío.

¡Wow! Es la primera vez que escribo en un diario. Tengo tanto para contar y agradecer que no sé por dónde empezar.

Empecemos agradeciendo a todo un país que ha demostrado el amor y respeto que te has ganado. Las muestras de cariño y de gratitud no paran de llegar. Has tocado tantos corazones que ahora esos corazones solo quieren agradecerte y celebrarte.

Ahora que estoy escribiendo en mis redes como lo solías hacer tú, publicando en las madrugadas, trato de leer todos los comentarios, porque el amor que te tienen tus seguidores es infinito. Tu genialidad, humildad, fortaleza, resiliencia, talento, bondad y mil cosas más es lo que todos agradecen; eres y serás siempre un ejemplo para muchos.

Y, por el lado musical, ¿qué te puedo decir? Siento que ya no podemos vivir sin tu música; escucharte es sentirte. Muchas veces me dicen que eres el soundtrack de nuestras vidas, lo sé, pero hoy también las nuevas generaciones te escuchan, y las que vengan, estoy segura, también lo harán.

Hoy es un mes de tu partida y claro que ha sido difícil, pero yo siento que no te has ido; te siento cerca siempre. Siento que nos cuidas, que nos acompañas.

Hoy solo quiero decirles a todos los que nos leen que he sido muy afortunada al ser el amor de tu vida, al vivir más de 30 años a tu lado, el ser la mamá de tus hijos. He visto de cerca tu vida y siempre serás un ejemplo en todo lo que has hecho y logrado. Te he visto viajar por todo el Perú a conciertos masivos y a otros solo con tu guitarra con tal de llegar a cantar a las personas que quizá no podían pagar una banda completa. He visto tus viajes fuera del Perú a trabajar sin parar para poder regresar a la casa, a estar algunos días libres y pasear a mis hijos en bicicleta antes de salir de viaje de nuevo. Nunca te he visto decirle que no a un autógrafo o a una foto. Puedo seguir contando muchísimas cosas más, pero necesitaría un libro y no un artículo.

Es un lujo para mí haber estado a tu lado todo este tiempo, en los buenos momentos y en los momentos difíciles, porque los malos momentos han sido muy pocos. Tú siempre te has encargado de eso, de que no haya malos momentos o, por lo menos, que no los veamos como tales.

Tu fortaleza en los últimos años ha sido admirable, una lección de vida para todos los que estamos a tu lado. Durante los 10 años de tu enfermedad nunca te quejaste, nunca jamás lo hiciste.

Hoy nuestra familia está muy unida. Hemos aprendido de ti tanto que eso nos mantiene en pie. Sabemos que quieres que estemos felices como tú lo estabas.

Quiero agradecerte por haberme dado los mejores años de mi vida, por haberme elegido por tantos años. Para mí es un honor haber sido tu esposa y compañera.

Te amo para siempre, tu legado recién empieza. Y como escribí en un post hace poco...

Esposo mío, yo pensaba que era mi deber no dejar que tu música se apague... amor, qué equivocada estuve, todo un país lo pensó antes que yo.

Cynthia

CUANDO PIENSES EN VOLVER. Diversos artistas nacionales, de variados géneros, se unirán en un festival para rendirle tributo a Pedro Suárez-Vértiz. Será el 16 de febrero en el estadio de San Marcos.

