Su padre siempre ponía, a la hora de almorzar y cenar, música de Beethoven, Chopin o Tchaikovsky. Insertaba el CD en el equipo y los sonidos creaban un ambiente sereno y familiar, propicio para conversar. Así fue su primer encuentro con la música.

¿En qué momento decidió seguir los pasos de Pedro? Tomás es el menor de la familia y estudia Comunicaciones en la Universidad de Lima, como lo hizo su padre. Con 19 años, acaba de anunciar su ingreso a la música y Pedro, a los 16, fundó Arena Hash. Ya lanzó la canción “Incondicional”, a propósito del Día de la Madre y a través de una campaña con el Grupo Tabernero. Alista un segundo single, “Me recuerdas a alguien”, y su concierto debut, este 1 de junio en el Parque de la Exposición, junto a Raúl Romero, Amen y Afrodisiaco.

Su auto era un Toyota Corolla negro, de dos puertas. En él Pedro viajaba con la familia. Tomás tenía 4 años y un día en los parlantes sonó Amazonas, el último álbum de estudio de su padre. Recuerda “Tema del adiós”, “Mariló”, “Ponerme a volar” y “El bailador”. “Es mi disco favorito”, me dice. Así fue su primer encuentro con la música de Pedro Suárez-Vértiz.

¿Amazonas es el mejor disco de Pedro Suárez-Vértiz?

No podría definir cuál es el mejor, porque tiene diferentes etapas. La más joven, cuando estaba en Arena Hash o cuando arrancó como solista, era más rock and roll, con la voz como raspada. Con el tiempo fue suavizando sus canciones, fue haciendo más baladas. Yo creo que a lo largo del tiempo, ya por un tema familiar, fue haciendo música más feeling, pero siempre mantuvo la música alegre que suena en las fiestas. Pero este disco Amazonas, que no fue tan comercial, me gusta bastante.

Capaz ya empezaba a buscar otro tipo de reconocimiento.

Claro, estaba probando cosas nuevas. En esa época estaba viajando muchísimo a España a hacer música. Ese disco es prácticamente de la época que estaba viviendo en España y era como otra onda; quizás por eso no fue tan escuchado.

Ahora, ¿por qué entras a la música?

La música ha estado presente en mi vida desde que soy bebé. Me he criado en un ambiente musical, la música nunca ha dejado de sonar. Si no sonaba en los parlantes, sonaba en mi cabeza.

En un video de intriga que publicaste sale la voz de Pedro y dice: “¿Estás preparado, Tomás?”.

Es de un video privado que tenemos. Es de un video que teníamos con mi papá haciendo locuras. Yo tenía 3, 4 años. Mi papá siempre, antes de meterme a la ducha, me tiraba espuma y me hacía correr por la casa. Entonces, me decía: “¿Ya estás preparado, Tomás?”.

¿Ser el hijo de PSV también puede ser una desventaja?

Busco ver el lado positivo. Las personas me dicen: “Te van a comparar con tu papá”; yo siento que no debería haber comparación porque yo a él lo respeto muchísimo, no solo como padre sino también como músico. No quiero ponerme a su nivel, porque es una persona muy sagrada para mí.

¿En qué momento tomas la decisión de dedicarte a la música?

Arranqué con esto hace más de un mes y medio. El día del concierto por mi papá en San Marcos, vi al público y dije: “Esto es lo que quiero por el resto de mi vida”.

¿Le llegaste a decir “quiero ser cantante”?

No sé si le dije que quería ser cantante, pero le dije que quería mejorar mi conocimiento musical.

¿No te dijo “no lo hagas”?

Jamás.

¿O hazlo así…?

Lo hacía cuando tocaba una canción y estaba mal. Me decía que aprenda “Let it be”. Mi papá me metió al coro del colegio, duré un año y medio y retomé las clases de canto el año 2022 con Nina Mutal, mejor amiga de mi papá.

El sueño de Tomás Suárez-Vértiz. (Foto: Javier Zapata).

¿”Me recuerdas a alguien” nace posconcierto tributo a Pedro?

Esta canción la hice con Pierre Aguilar, un capo total.

Manager de Raúl Romero.

Él hizo “Sin parar” también.

De Ivonne & Los Mercantiles.

Y claro, haré canciones solo… Manuel Garrido Lecca está viendo la producción, él incluso produjo a mi papá en el álbum No existen técnicas para olvidar y en Arena Hash. Él también nos acompaña en nuestra travesía.

Un dream team. Pero igual toda esa presión debe ser complicada.

Soy muy consciente de que el equipo con el que cuento es un privilegio. Me encantaría que todos los cantantes que están buscando salir a la luz puedan contar con lo que cuento. Estoy muy agradecido. Y por eso mismo estoy dispuesto a poner más del 100% de mi parte. No se trata de ser el hijo de un cantante y esperar que si sacas una canción que no necesariamente es buena, la gente piense que es buena porque eres hijo de Pedro. Se trata de demostrar.

¿Intentarás no parecerte musicalmente a Pedro?

No. Y tampoco es que vaya a imitar a mi papá. No busco imitar a mi papá, pero no significa que no vaya a cantar canciones de él. Claro que cantaré canciones de él por tres motivos: respeto, agradecimiento y porque sé lo mucho que gusta.

Si entra tu padre por esa puerta, ¿qué le dirías?

Le daría las gracias y le doy un abrazo. Yo sé que él me está enviando todas las energías más positivas para que yo pueda estar parado donde estoy.

AUTOFICHA:

-“Soy Tomás Suárez-Vértiz Martínez. Tengo 19 años. Ingresé a la Universidad de Lima para estudiar Comunicaciones. Estoy en la mitad de la carrera y planeo quedarme en Comunicaciones. Quería acercarme al marketing, pero me parece chévere audiovisuales”.

-“Nací en Lima y escucho de todo. Me gusta la salsa. Me gusta escuchar rock, pop rock y pop. Escucho uno que otro metal, pero los que se consideran suaves. Metal tipo AC/DC. Me gusta también la música latina urbana. Estamos trabajando en varios temas”.

-“Mi mamá está muy feliz, me apoya en todo lo posible. Más que buscar ser una leyenda, busco poder hacer feliz a la gente con mi música. No importa cuánta gente asista a un evento, mi objetivo es ver gozando a la gente. No puedo predecir el futuro, pero mis expectativas son las mejores”.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: