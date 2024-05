En una entrevista con Milagros Leiva, Tomás Suárez Vértiz abrió su corazón para hablar sobre los últimos momentos de vida de su padre, el cantante peruano Pedro Suárez-Vértiz, quien falleció el 28 de diciembre de 2023. Con una mezcla de nostalgia y serenidad, el joven compositor reveló detalles conmovedores sobre aquellos días difíciles para su familia.

A pesar de la lucha constante contra la enfermedad de su padre, Tomás confesó que nunca imaginó que aquel día sería el último. “Yo nunca tuve el miedo o el presentimiento de que mi papá ya se iba a ir a lo largo de toda su enfermedad”, expresó. La familia, unida y atenta al cuidado de Pedro, no hablaba del final inminente, y la noticia tomó por sorpresa a todos.

En el momento del trágico suceso, la esposa de Pedro, Cinthia Martínez, se encontraba en España visitando a su hija, quien reside en ese país con su esposo

“Mi mamá y mi hermano también querían visitar a mi hermana, que estaba sola en España, con su esposo, pero él estaba con su familia allá. Entonces fueron a visitarla también, nunca tuve ese presentimiento o miedo de que mi papá se vaya a ir. Yo estaba tan distraído y lo veía tan bien bajo las circunstancias de la enfermedad que preocupaciones no había muchas. Tal vez sí, de que se pueda caer, dos personas lo asistían 24/7. Se le veía tranquilo. Es más, él nos decía viajen”, contó el también compositor.





Tomás Suárez-Vértiz reveló detalles de la muerte de su padre





Durante la ausencia de su madre y hermano, Tomás decidió quedarse al lado de su padre, durmiendo junto a él para cuidar su descanso. Fue en una de esas noches cuando Pedro partió, pero no lo hizo solo.

“Yo gracias a Dios dormí junto a mi papá y bueno, él se fue conmigo, con alguien presente a su lado. Él nunca estuvo solo”, relató Tomás, resaltando que si no era él, era su hermana quien dormía con el intérprete de ‘Lo olvidé’.

“Nunca estaba solo”, resaltó.





Tomás Suárez-Vértiz recuerde el fallecimiento de su padre. (Composición)





El joven artista reconoció que, de no haber estado presente ninguno de sus familiares, su duelo habría sido más difícil. “Yo me siento bien por eso, sería otra persona si no hubiese estado yo o cualquier miembro de mi familia presente. Quizás estaría en una depresión absoluta, se fue sin sufrimiento, pero claro, también tengo mis creencias. A mi papá lo siento más presente que nunca, cada cosa buena que nos pasa es gracias a él, cada cosa que no nos pasa es gracias a él”, admitió. A pesar del dolor, Tomás encuentra consuelo en sus creencias y en la presencia constante de su padre en sus vidas.

Desde aquel día, la presencia de colibríes en su casa ha servido como un recordatorio constante del legado de Pedro Suárez Vértiz y de su canción “Me elevé”, dedicada a su madre. Para Tomás, cada experiencia, buena o mala, está marcada por la influencia y el amor de su padre, quien sigue presente en cada momento de sus vidas.





Tomás Suárez-Vértiz se pronuncia sobre polémicas de su padre en redes sociales

El legado de Pedro Suárez Vértiz, el icónico rockero peruano, va más allá de su música. Conocido por su personalidad franca y sus opiniones contundentes, Pedro no temía expresar sus puntos de vista en temas que iban desde la política hasta la religión, generando polémica en Internet y más allá.

A lo largo de los años, Pedro utilizó sus plataformas digitales para compartir textos provocativos que abordaban una amplia gama de temas. Desde cuestiones políticas hasta reflexiones sobre la música y la sociedad, sus publicaciones siempre generaban debate y controversia.

Su hijo, Tomás Suárez-Vértiz, recientemente compartió su perspectiva sobre la personalidad de su padre, destacando que nunca fingió ni mostró un lado falso al escribir. “No fingía ser alguien para caerle bien a la gente, simplemente expresaba su opinión”, afirmó Tomás en una entrevista para un programa de RPP. Reconoció que Pedro entendía que sus opiniones podían no ser del agrado de todos, pero nunca dejó de expresarse auténticamente.

Cynthia Martínez, la madre de Tomás y viuda de Pedro, también habló sobre la naturaleza franca de Pedro en relación con sus escritos controvertidos. En una entrevista con Magaly Medina, semanas antes del fallecimiento de Pedro, Cynthia expresó su apoyo a la libertad de expresión de su esposo.

“[...] Yo aplaudo que ponga lo que quiera”, dijo la empresaria en una entrevista con Magaly Medina. Luego, Martínez relató que PSV no tenía complicaciones para escribir sus controvertidos textos. “[...] No se le hace para nada difícil escribir, él está tan acostumbrado a hacerlo con predeterminados”, dijo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis