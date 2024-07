En diciembre de 2023, el mundo de la música se vio conmocionado por el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, un ícono que dejó un vacío en el corazón de sus fanáticos y, sobre todo, en su familia. Seis meses después de su partida, su viuda, Cynthia Martínez, ha decidido honrar su memoria con la publicación de ‘Esposo mío’, un libro que cuenta su historia íntima junto al cantante.

A través de sus redes sociales, Martínez compartió la portada del libro, que muestra una emotiva imagen de ella y Pedro abrazados. La imagen captura la profunda conexión que compartieron, y la autora también reveló un conmovedor fragmento del texto.

“Sé que me estás esperando, que me estás cuidando y, por supuesto, que me estás amando. Fui el amor de tu vida, y solo con saber eso puedo seguir aquí, contigo allá”, se lee en el libro.

¿Cuándo se presenta ‘Esposo mío’?

Editorial Planeta ha anunciado la publicación del libro “Esposo mío: Mi historia íntima con Pedro” de Cynthia Martínez, una obra que se presenta como un “testimonio conmovedor sobre el amor, la complicidad y la fortaleza de una pareja”. Según la sinopsis oficial, el libro recopila los recuerdos de Cynthia sobre su vida junto a Pedro, abarcando desde momentos de felicidad absoluta hasta los más difíciles, marcados por la enfermedad degenerativa que Pedro descubrió en 2011.

“Es una gran historia de amor y una conversación con aquello que se ha perdido, pero que de alguna manera sigue presente. Y, sobre todo, es un ejemplo de que la complicidad, la constancia y la fortaleza son indispensables para sobrellevar el dolor y la enfermedad. Un testimonio conmovedor que, como los temas del músico peruano, es capaz de conectar con el público”, destaca la sinopsis.

El libro será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024 el 28 de julio a las 7 p.m. en el Auditorio Blanca Varela. Además de Martínez, en el evento participará la periodista Milagros Leiva. La obra estará disponible próximamente en las principales librerías a nivel nacional, permitiendo a los lectores sumergirse en una historia de amor y resistencia que promete emocionar y conmover.













