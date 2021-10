¿Quién es Reece Richards? El actor británico sorprendió a los seguidores de “Sex Education” cuando, en la temporada 3, fue uno de los nuevos personajes que apareció casi al final, siendo una de las revelaciones de la historia por ser el novio de Vivienne ‘Viv’ Odusanya (Chinenye Ezeudu). La serie de Netflix, protagonizada por Asa Butterfiled y Emm Mackey, le dio solo algunos minutos en pantalla pero fue suficiente para llevarse la atención de los fans.

Antes de su aparición en persona, solo se sabía de Eugene a través de los mensajes subidos de tono que se enviaba, vía celular, con Viv. Los problemas de la pareja, además, empezaron a formarse a partir de esa plataforma, porque no lograban concertar sus gustos.

Por eso, la ficción empezó a mostrar una imagen de un Eugene que solo se enfoca en sus gustos propios en el chat que mantiene con Viv. Pero, casi al término de la temporada 3, esta situación culmina con la aparición repentina de Viv.

Su llegada a Moordale fue una de las revelaciones dentro de la historia, pero también entre los fanáticos de la comedia sobre adolescentes e identidad sexual. Entonces, muchos se han preguntado sobre el misterioso actor Reece Richards que interpreta a Eugene.

Reece Richards probablemente tengo una participación más activa en la temporada 4 de "Sex Education". (Foto: Netflix)

¿QUÉ SE SABE DE REECE RICHARDS, EL ACTOR DE EUGENE EN “SEX EDUCATION”?

Reece Richards en un actor británico que ha debutado en la televisión con la temporada 3 de “Sex Education”, la popular serie de Netflix. El artista, sin embargo, tiene un amplio recorrido en el teatro musical de su país.

Por ejemplo, Richards ha interpretado a Marvin Gaye y Jackie Wilson en “Motown: The Musical”. Además, ha participado en el conocido musical “Hairspray”. Su talento ha sido trabajado desde años tempranos con estudios en danza contemporánea, estilo libre y hip-hop.

Por otro lado, Richards se ha desempeñado, además de la actuación, en el mundo del modelaje. Ha formado parte de anuncios publicitarios de Runners Need y JD Sports, así como de las firmas Ted Baker y Not On The High Street. También ha destacado en el atletismo, boxeo, fútbol y carreras de velocidad.

¿EUGENE APARECERÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “SEX EDUCATIONS”?

Aunque no se tiene información oficial, se espera de que Reece Richards vuelva a aparecer como Eugene en la temporada 4 de “Sex Education”. Su aparición en la pantalla como novio de Viv tiene más historia para contar a los espectadores, sobre todo en el desarrollo de esta faceta de Viv, quien más ha sido vista como la alumna estudiosa y siempre preocupada por la universidad.

Chinenye Ezeudu mostró una faceta distinta como Viv en la temporada 3 de "Sex Education" (Foto: Netflix)

FOTOS y VIDEO DE REECE RICHARDS EN INSTAGRAM