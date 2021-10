¿Qué proyectos tienen los protagonistas de “Sex Education”? La temporada 3 de la exitosa serie de Netflix ha sido lanzada en setiembre con un éxito y un reconocimiento de la crítica y el público. La historia de Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Jean (Gillian Anderson), entre otros personajes, ha colocado a la ficción creada por Laurie Nunn como una de las más originales y exitosas. Esto, por supuesto, ha repercutido en los actores que tienen otros caminos tras el final de los nuevos capítulos y a la espera de la temporada 4.

La comedia dramática hizo su primera aparición el 11 de enero de 2019. Desde entonces, se ha convertido en uno de los programas más vistos de la plataforma de streaming, con 24 episodios hasta la temporada 3.

La temporada 4 ha sido confirmada por Netflix el 25 de setiembre, después de ocho días del estreno de los nuevos episodios. Se espera que la cuarta entrega sea la última, aunque todavía no hay una información oficial al respecto.

“Sex Education” inició con una trama sobre Otis y Maeve, quienes crean una “clínica sexual” dentro de su colegio Moordale. Sin embargo, la producción televisiva trata sobre algo más que la pareja de protagonistas: identidad sexual, traumas familiares, conflictos de adolescentes y adultos, el romance, el (des)amor, entre otros temas.

Netflix ha confirmado la cuarta temporada de 'Sex Education'. (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE LOS PROTAGONISTAS DE “SEX EDUCATION”?

ASA BUTTERFIELD - OTIS

Asa Butterfield interpreta a Otis en “Sex Education” pero ya tiene otros proyectos tras el final de la temporada 3. El actor saldrá en “Flux Gurmet”, junto a Gwendoline Christie de “Juego de Tronos”, en una película sobre un instituto culinario que se estrenará en 2022.

Además, Asa dará su voz para la película animada “Watch the Skies” y será la estrella de “The Liar”, una cinta basada en la novela homónima de Stephen Fry. También formará parte de “College Republicans” y “CURS>R”.

Asa Butterfield es Otis Milburn (Foto: Netflix)

EMMA MACKEY - MAEVE

Mientras que Emma Mackey, la coprotagonista Maeve Wiley, interpretará al personaje de Jacqueline de Bellefort en la película “Death on the Nile”, una adaptación de la novela homónima de la famosa Agatha Christie, que será dirigido por Kennet Branagh. La cinta llegará en 2022 con un elenco conformado por Gal Gadot y Rose Leslie, entre otros.

Por otro lado, Emma también tendrá el papel protagónico de “Emily”, la película biográfica sobre la genial escritora inglesa Emily Brontë, la cual todavía no tiene fecha de estreno.

La actriz interpreta a Maeve Wiley en la serie "Sex Education" (Foto: Emma Mackey / Instagram)

GILLIAN ANDERSON - JEAN

Gillian Anderson no solo se hizo famosa por “The X-Files”, sino que su carrera ha tomado un prolífico camino que, además de “Sex Education”, tiene a “The Crown” y la temporada 2 de “The Grat”, la serie de Hulu que aparecerá en noviembre.

La actriz también formará parte de “White Bird: A Wonder Story”, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial, y dará vida a la Capitana McLaren del videojuego “Squadron 42″. El otro gran proyecto que tiene es convertirse en Eleanor Roosevelt en “The First Lady”, programada para 2022.

Gillian Anderson es una de las estrellas de la serie ‘The Crown’ de Netflix. (Foto: EFE)

AIMEE LOU WOOD - AIMEE

En tanto, Aimee Lou Wood aparecerá en otras producciones a la espera de la temporada 4 de “Sex Education”. La artista formará parte del elenco de “The Electrical Life of Louis Wain”, junto a Benedict Cumberbatch. La actriz dará vida a Clarie, la hermana menor del ilustrador. La ficción aparecerá en Amazon Prime VIdeo el 5 de noviembre. En cines, saldrá el próximo 22 de octubre.

Aimee también será parte de “Living”, la cinta que es una adaptación de la producción japonesa “Ikuri”. Compartirá papeles con Bill Nighy en una historia ambientada en Londres de la década del 50. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, aunque se encuentra en posproducción.

CONNOR SWINDELLS - ADAM

Connor Swindells con su personaje de Adam ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada 3 de “Sex Education”. El actor, ahora, ha dado vida al teniente Simon Hadlow en “Vigil”, la nueva serie de la BBC, que se estrenó en setiembre.

Otra de las apuestas de Connor es “SAS: Rogue Heroes”, la miniserie de acción en la que compartirá papeles con Alfie Allen de “Juego de Tronos”. Esta producción probablemente aparezca en 2022.