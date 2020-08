El éxito de Yo soy Betty, la fea está ligado mucho a sus personajes e historias, gracias, sin dudas, a la buena interpretación de quienes les dieron vida. Ese el caso de Patricia Fernández, ‘La Peliteñida’, una singular villana que se ganó el cariño de los televidentes.

“Yo soy Betty, la fea” es la telenovela colombiana más exitosa de los últimos 20 años, título que puede validar su llegada a Netflix, la principal plataforma de streaming del mundo. Tras su llegada, muchos pueden disfrutar de cada aventura y romance de Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y del resto de personajes, sobre todo a ‘La Peliteñida’.

Lorna Cepeda es la actriz detrás del emblemático personaje que durante toda la trama se encargó de hacerle la vida imposible a Betty y cuya palabra favorita era "desgraciado", frase y tono de voz que quedó en la memoria colectiva.

“Yo soy Betty, la fea” es la telenovela colombiana más exitosa de los últimos 20 años (Foto: Instagram)

Hace poco, la actriz dejó asombrados a más de uno al revelar que estuvo cerca de perder el papel que llevó al reconocimiento internacional. ¿Qué pasó? A continuación te contamos todos los detalles.

POR QUÉ LORNA CEPEDA CREÍA QUE HABÍA PERDIDO EL PAPEL DE LA PELITEÑIDA

Hace unos meses, durante una entrevista con el programa colombiano “La movida”, Lorna Cepeda reveló los secretos de su audición para “Yo soy Betty, la fea”, que le hizo conseguir el papel que la haría saltar a la fama a nivel mundial.

Cepeda contó que su audición fue realmente duro y esperó más de diez horas para tener la oportunidad de convencer a la producción de que ella era la indicada para interpretar a ‘La Peliteñida’.

“Eso fue tenaz porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”, recordó la actriz de 49 años.

Lorna Cepeda reveló los secretos de su audición para “Yo soy Betty, la fea” (Foto: Facebook)

Por otro lado, la actriz reveló que por un momento pensó que no había sido elegida para el para el papel y cuando fue seleccionada se mostró sorprendida. Finalmente, su audición fue tan buena que recibió la llamada tan solo un día después. “No puedo creer, no me llamaron, no soy yo y al día siguiente me llamaron”, expresó la actriz.

¿EN QUÉ SE INSPIRÓ LA ACTRIZ PARA INTERPRETAR A PATRICIPA?

En otro momento de la entrevista, Cepeda reveló que algunos de los ademanes que volvieron emblemático a su personaje, como mover el cabello de forma exagerada, fueron inspirados en una amiga suya de la vida real, quien también se llamaba Patricia.

“Ella cada vez que alguien le caía gordo le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo”, reveló. Sin duda una buena idea, pues sus gestos enriquecieron aún más a su personaje.

VIDEO RECOMENDADO