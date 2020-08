Yo soy Betty, la fea es la telenovela colombiana más exitosa de la televisión, que incluso en la actualidad sigue ganando nuevos seguidores en todo el mundo. Aunque ya han pasado más de 20 años desde su estreno, la historia de Beatriz Pinzón, don Armando y el Cuartel de las Feas se mantiene vigente en la actualidad gracias a Netflix, donde se ubica entre las producciones más vistas en distintos territorios.

El fenómeno televisivo fue protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Tras su estreno en Colombia en 1999, el programa se volvió un éxito mundial, pues se ha transmitido en 180 países, fue doblada a 25 idiomas y ha sido adaptada al menos unas 28 ocasiones, algo que su creador, Fernando Gaitán, jamás imaginó.

"Yo soy Betty, la fea" o simplemente "Betty, la fea" es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010 (Foto: Instagram)

Además, Yo soy Betty, la fea logró entrar al libro Record Guiness en 2010 como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. La trama traspasó fronteras y generaciones, dejando varias personajes, escenas y frases inolvidables.

La telenovela se centra en Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, quien se enamora de su jefe Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), el heredero de un imperio de la moda. “Betty”, como le decían de cariño, contó con varios enemigos que le hacían la vida imposible en Ecomoda, pero también la ayuda de sus inseparables amigas de “El Cuartel de las Feas”. La historia sigue recibiendo elogios y buenas críticas, es por ello que aquí te contamos todos los detalles de la popular novela.

“Yo soy Betty, la fea” logró entrar al libro Record Guiness en 2010 como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CREÓ “YO SOY BETTY, LA FEA”?

Fernando Gaitán Salom fue un guionista colombiano y productor de telenovelas y series de televisión. Escribió algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana, entre ellas “Yo soy Betty, la fea”.

Aunque ya han pasado más de 20 años desde su estreno, la telenovela es considerada un éxito de masas que recibió varios premios y nominaciones. La fidelidad del público la han mantenido vigente con el paso del tiempo, en el que han ido saliendo a la luz varios secretos detrás de esta producción.

El programa que catapultó a Fernando Gaitán surgió debido a que él quería contar una historia sobre "el drama que viven las mujeres a raíz de la belleza, aquellas que viven pensando en las cirugías y el maquillaje", según declaraciones que compartió el Canal 13, de Chile.

Ana María Orozco interpretó a Beatriz Pinzón Solano, personaje principal de la telenovela (Foto: Instagram)

Además de Beatriz y Armando, otros personajes que presentó el programa y se volvieron muy reconocidos, son: Marcela Valencia (Natalia Ramírez), la pareja de Armando; Nicolás Mora (Mario Duarte), el mejor amigo de Betty; Patricia Fernández (Lorna Paz), la mejor amiga de Marcela; Daniel Valencia (Luis Mesa), hermano de Marcela y rival de Armando por la presidencia; y Hugo Lombardi (Julian Arango), el diseñador de la empresa.

"Cuando empezó a transmitirse, en 1999, se convirtió en un fenómeno de masas. A las ocho de la noche, en toda Colombia, los hogares y los sitios de trabajo se paralizaban. La cadena RCN decidió emitir los capítulos también por radio, para que los conductores que volvían a casa no se perdieran el desarrollo de la historia", dice el perfil que el periodista Sinar Alvarado hizo de Fernando para The New York Times, una muestra del impacto del creativo en el panorama del entretenimiento mundial.

"El cuartel de las feas" de Ecomoda (Foto: Instagram)

TRAYECTORIA DE FERNANDO GAITÁN

Fernando Gaitán nació el 9 de noviembre de 1960 en la capital de Colombia, Bogotá. Desde pequeño mostró una gran imaginación y gusto por la lectura-escritura, situación que lo llevó a dedicarse al periodismo en uno de los diarios más importantes de su país, El Tiempo.

Sin embargo, su inquietud creativa no se quedó en la redacción, pues a los 22 años, también en pos de una mejor situación económica, comenzó a trabajar como guionista para telenovelas locales.

En 1994 logró crear su primera gran obra televisiva: Café con aroma de mujer, que posteriormente sería adaptada dos veces en México: primero a través de TV Azteca con el título de Cuando seas mía (2001) y luego por Televisa con el nombre de Destilando amor (2007). Guajira (1996), Carolina Barrantes (1998), Ecomoda (2001), Hasta que la plata nos separe (2006) y A corazón abierto (2010) fueron otros de sus trabajos en la pantalla chica.

La telenovela se centra en Beatriz Pinzón Solano, quien se enamora de su jefe Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), el heredero de un imperio de la moda (Foto: Instagram)

Pero el que le brindó fama mundial fue “Yo soy Betty, la fea”, que se emitió por la cadena RCN Televisión del 25 de octubre de 1999 al 8 de mayo de 2001.

El creador falleció el 29 de enero de 2019 en su natal Bogotá debido a un infarto. Según las personas que estaban con él al momento del ataque, Gaitán estaba escribiendo cuando se desvaneció.

“La Clínica del Country lamenta informar que el paciente falleció luego de ingresar al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio y sin responder a las maniobras de reanimación”, reveló el comunicado que se difundió sobre su deceso.

