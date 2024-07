El galán de telenovelas mexicano Gabriel Soto confirmó que el amor con Irina Baeva finalmente se acabó. De esta forma, puso fin a una serie de especulaciones a lo largo de varias semanas.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, dice el comunicado.

“Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, señala el comunicado publicado en Instagram, donde el mexicano precisamente borró todas las fotos de quien fuera su pareja por más de cinco años.

La ruptura llega en medio de fuertes comentarios de infidelidades de ambas partes. Se dice que Gabriel Soto -quien ha trabajado en Perú también- le fue infiel con su compañera de reparto Cecilia Galliano. Ambos protagonizan una obra que los ha acercado demasiado. Pero al mismo tiempo, medios mexicanos refieren que la pareja ya estaba distanciada y que la rusa Irina tenía un nuevo amor.

La demora en la revelación de la ruptura tendría que ver también con el estado de salud del actor de 49 años. Hace unos días sufrió una descompensación que lo llevó a la clínica de urgencia.

En tanto, Baeva -de 31 años- se ha mostrado enfocada en su presentación del show ‘Aventurera’, el cual ha sido duramente criticado debido a las pocas habilidades de la rusa para el baile.

En las últimas horas, antes del comunicado, se ha identificado al reciente amor de Baeva. Sería Víctor Gonzales Herrera, de 37 años, y heredero de un emporio farmacéutico en México.

LA TERCERA EN DISCORDIA

Los actores se conocieron en 2016 cuando protagonizaron la telenovela ‘Vino el amor’ Sin embargo, el amor habría surgido entre ellos en el proyecto que compartieron después del melodrama, la obra de teatro ‘Por qué los hombres aman a las cab…’.

De acuerdo con declaraciones que Irina dio a Yordi Rosado en 2021, se enamoraron cuando Gabriel ya se estaba separando de Geraldine Bazán, por lo que nunca hubo una infidelidad. No obstante, la mediática relación fue cuestionada desde siempre pues se culpó a Irina de haber destrozado la familia de Soto.

Soto y Geraldine Bazán fueron pareja entre 2016 y 2018, fruto de esa relación tuvieron dos hijas. A pesar del dolor causado por la presunta infidelidad de Soto, hace poco la familia se reunió por la Primera Comunión de una de las niñas. La foto de los cuatro unidos hizo pensar que podría haber una nueva oportunidad para ambos. Sin embargo, esto no sería así. Al menos, por ahora.

La periodista mexicana Angélica Palacios aseguró que una fuente le comentó que la crisis de pareja llevaba casi dos años. De acuerdo con la comunicadora, Irina se resistía a romper la relación.

Hasta que finalmente Soto decidió que se haga público el anuncio. “Por favor, sigamos juntos”, le habría dicho la rusa tras ir a visitarlo al teatro donde se encuentra trabajando. Soto le dijo que no. “Ya no hay marcha atrás. Afrontemos la realidad”, le expresó el actor, totalmente convencido de no apostar por una reconciliación.

Aunque el comunicado está a nombre de las dos figuras artísticas, lo cierto es que Irina no lo ha compartido.

Palacios refirió que Irina insistió hasta el final en mantener a flote la relación. Además, la comunicadora negó que la rusa se haya involucrado con el empresario farmacéutico.

Angélica Palacios reveló que Irina intentó quedar embarazada varias veces para retener a Soto.

Para los fans de Soto, Irina Baeva siempre fue la “amante”. Y es que nunca le perdonaron haber roto el matrimonio de Gabriel y Geraldine.

-En 2019 se estrenó la película peruana “La peor de mis bodas 2″ protagonizada por Maricarmen Marín y Gabriel Soto.

