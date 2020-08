Yo soy Betty, la fea es la telenovela más exitosa de los últimos 20 años en Colombia. De hecho, sigue vigente tras su regreso a la pantalla a través de Netflix, donde millones están reviviendo la historia de Beatriz Pinzón (Ana María Orozco), don Armando (Jorge Enrique Abello) y el Cuartel de las Feas.

La exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea marcó a toda una generación a partir de la historia de Beatriz Pinzón, una mujer real que ingresa a la industria de la moda y belleza, donde a pesar de que todo se califica por la apariencia, logra hacer la diferencia por su inteligencia. Su persistencia por hacer las cosas correctas y conquistar a su jefe tiene un final feliz, cuando se casan y tienen una hija.

Y si bien la ficción se centra en la historia de amor entre los protagonistas, en la producción también hubo otras historias que cautivaron a la audiencia. Una de ellas fue la del mejor amigo de Betty, Nicolás Mora (Mario Duarte) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda Paz). Aunque el final de esta pareja ya lo sabemos, la actriz que interpreta a la querida ‘Peliteñida’ deseó un final y lo dio a conocer.

ASÍ DEBÍA TERMINAR LA HISTORIA DE NICOLÁS MORA Y LA ‘PELITEÑIDA’

Una de las historias de amor fue la del mejor amigo de Betty, Nicolás Mora y Patricia Fernández (Foto: RCN)

Nicolás Mora siempre estuvo enamorado de la ‘Peliteñida’ Patricia Fernández y en un punto de la novela llegó a concretar un romance con la mujer de sus sueños. Pero en realidad fue fugaz, pues al poco tiempo termina el amor. ¿O el interés?

Lo cierto es que la actriz que encarnó a la inolvidable rubia confesó que en un momento pensó que Nicolás y ella podrían terminar juntos. De hecho, reveló cuál fue la escena favorita entre estos perosnakes.

De acuerdo con Cepeda, su escena favorita fue una en la que Nicolás defiende a la guapa mujer de un sermón que está recibiendo de Daniel Valencia y, por un momento, pareciera que las chispas saltan desde el corazón de la bella mujer.

Esto la llevó a pensar un posible final. “Yo quería que quedaran juntos, tenía la esperanza, mi parte romántica me decía ‘sí se puede y mi parte racional, no, ella no se lo merece’, pero siempre guardé la esperanza”, admitió la actriz.

Por otro lado, los seguidores de Lorna Cepeda también coincidieron con el deseo del final de esta pareja. Para ellos, tenían que terminar juntos para que se hiciera justicia con el mejor amigo de la protagonista.

“Siempre que veo esa escena se me sale una lagrimilla. Merecían quedar juntos”, “Me hubiese gustado que terminaran juntos pero lamentablemente la ‘Peliteñida’ no se dio cuenta que él lo daba todo por ella”, fueron algunas de las expresiones de los seguidores de la intérprete.

