[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Las US$10,820 razones de Inés Tello y otros de la JNJ”.

-No quiero ser cruel, pero… ¿En dónde a sus 78 años le van a pagar el equivalente a US$10,820 mensuales —consolidando sus 14 sueldos de S/35,017 (o US$ 9,275) en 12 mensualidades— a Inés Tello? ¿Cómo esta veterana no va a defender tamaña ubre estatal en la JNJ como gato panza arriba? Encima, tiene un seguro médico de primera, y me imagino que vacaciones, CTS, auto, chofer, escolta, viáticos, etcétera. Por eso la señora se victimiza tanto, alega que representa a todos los ancianos, se pinta como la encarnación de la democracia, etcétera… y la caviarada, los “tontos útiles” y los coleguitas le siguen el libreto. Si uno revisa los CV de la JNJ constataría que, salvo Thornberry, ninguno ganaría esos casi US$11 mil mensuales en el sector privado. Por lo menos, las más modestas profesionalmente Imelda Tumialán y María Zavala definitivamente no.

Más preguntas… ¿Cuánto cobra el abogado rojimio Samuel Abad por defender a la JNJ? ¿Es verdad que S/500 mil, como se rumora? ¿Y eso se lo paga la JNJ (o sea, los contribuyentes) o sale de sus bolsillos? ¿Cuánto le paga Tello a Omar Cairo? ¿Y eso también lo paga la JNJ?

-Ojalá que prospere la iniciativa legislativa de Adriana Tudela que busca eliminar todos los subsidios estatales para ese pésimo e ideologizado “cine” peruano que padecemos. ¡Eso sí que es botar la plata en bodrios delirantes! Qué hagan bazofia intelectualoide con su dinero, no del contribuyente.

-Una gran culpable indirecta de la situación actual de Petroperú fue esa “light” exministra de Economía María Antonieta Alva, que en su momento debió apoyar allí la gestión reformista de Carlos Paredes en vez de hacer demagogia por unas lisuras tontas que soltó Paredes en una conversación privada. La salida de este sepultó la última oportunidad de enderezar ese desastre. Hoy solo queda rematar y cerrar ese zombi.

PD: NO participo en redes sociales. Y la dizque actriz Ebelin Ortiz ni habrá leído a Marx en su vida. Estos son rojos viscerales, por resentimiento y no por conocimiento.