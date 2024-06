La Fiscalía de la Nación (FN) decidió archivar la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Elízabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud), por presunta comisión del delito de colusión simple y negociación incompatible por el caso pruebas rápidas.

De acuerdo al documento que lleva la firma del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se ordena “archivar definitivamente” todo el caso.

“[Dispone] No haber mérito para formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por delito contra la Administración Pública -colusión simple- y; alternativamente por delito contra la Administración Pública -negociación incompatible”, indica el documento.

La denuncia fue presentada por la exprocuradora Katherine Ampuero en marzo de 2021. La exfuncionaria señaló que se habría dado una reunión en el Ministerio de Economía y Fianzas, donde se habría acordado con empresas privadas la adquisición y uso de pruebas rápidas.

“Reunión que se habría llevado a cabo en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo de 2020, en el que se habría concertado con representantes de empresas particulares, la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19, así como también por la emisión de normas, incluyendo el uso de pruebas rápidas en las políticas de salud del Estado”, indicó.

No se lo podrá investigar más

El abogado penalista Andy Carrión señaló a Perú21 que, ante las irregularidades vistas en el marco de la adquisición de pruebas rápidas, “sí ameritaría una denuncia constitucional“.

“No solamente por el secretismo y las personas que participaron en las reuniones, sino porque además habría habido eventuales favorecimientos a terceros y que, en rigor, ameritaría una investigación mucho más prolija en caso del Ministerio Público”, indicó.

Además, el jurista advirtió que existen otras investigaciones relacionadas a este caso que podrían verse afectadas por el archivo de esta denuncia constitucional.

“Una consecuencia de no formalizar esta denuncia es que los demás casos que dependen de este como principal, se vengan abajo. Ante este pronunciamiento de la FN, que es inapelable, en rigor los demás casos se vendrían abajo”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que solo las procuradurías podrían apelar. No obstante, dijo que no es común que una procuraduría apele una decisión de la Fiscalía de la Nación. “Pero lo usual es que, cuando se archiva una denuncia en la FN, la procuraduría no impugna, porque se entiende que las decisiones que emite el fiscal de la Nación son inimpugnables”, manifestó.

Asimismo, Carrión aseguró que el archivo de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y sus exministros implica que estas personas ya no puedan ser investigadas por el caso de las pruebas rápidas.

“Ya es una cosa decidida, entonces no podría ser revivida, salvo exista una prueba preponderante adicional que no se haya tomado en cuenta en su momento”, indicó.

